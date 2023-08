Flores Bustamante se compromete a disminuir la violencia de género

Este domingo 6 de agosto se realizó el Encuentro de Mujeres por la Transformación de Morelos, donde el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante se comprometió a disminuir la violencia de género e incrementar los apoyos para el sector femenino desde su alcaldía.

Durante el evento participaron cinco mujeres activistas, quienes dieron voz a la problemática de género que atraviesa Morelos. Ellas fueron:

Manuela Sánchez, activista que busca el apoyo de las autoridades para las mujeres que se dedican al campo.

Ana Salinas, titular de Misión AEI, asociación que brinda apoyo emocional a los sectores vulnerables.

Karla Lechuga Jiménez, activista y miembro de la Colectiva Ley Sabina.

Araceli Lucas Gómez, maestra de telesecundarias y representante del sector de educación.

, maestra de telesecundarias y representante del sector de educación. Olimpia Caballero, fundadora de la Colectiva Unidas Somos Más.

Cada activista expuso durante su intervención los distintos problemas que enfrentan las mujeres del estado.

Por ejemplo, Lechuga Jiménez mencionó que es importante visibilizar la Ley Sabina, ya que los deudores alimentarios deben apegarse a los lineamientos que se marquen dentro de la legalidad, y sobre todo no dejar a las infancias sin un sustento económico.

Por su parte, Lucas Gómez solicitó una mayor capacitación a los profesores en perspectiva de género, para con ello mejorar la calidad de educación.

Mientras que, Ana Salinas llamó a la sociedad a ser sorora y refirió que los cambios se tienen que realizar en pequeñas acciones.

Al concluir el evento, Flores Bustamante reafirmo su compromiso diciendo: "No es un tema de discurso, son temas de acciones y beneficio directo... no es solo venir a hablar, sino concretar. Me voy emocionado con compromisos claros y directo con la gente... con este gran proyecto para construir un estado para todas, para que realmente podamos generar mejores condiciones", explicó el edil.