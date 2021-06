Docentes piden apoyo a diputados locales

Maestros de diversos subsistemas en el estado acudieron este miércoles nuevamente al Congreso local para solicitar la intervención de los legisladores en adeudos que arrastra el gobierno estatal desde el mes de noviembre por el incumplimiento de diferentes prestaciones laborales.

Los profesores informaron que desde el mes de noviembre el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) mantiene deudas con más de tres mil maestros, que ascienden a cerca de 19 millones de pesos.

César Antonio Figueroa Rosales, docente de “Escuelas de Tiempo Completo”, recordó que desde hace un tiempo las autoridades les habían notificado que el programa podría desaparecer, a fin de adherirse al programa “La Escuela es Nuestra”; si bien si concluyó fue en muy malos términos, contando además con adeudos desde el mes de noviembre y diciembre.

Aunado a esta problemática, solicitaron certidumbre en el programa La Escuela es Nuestra que supuestamente sustituirá al de "Escuelas de Tiempo Completo" debido a que a dos meses de que inicie el ciclo escolar 2021-2022 no tienen certeza de si todas las escuelas operarán con el nuevo programa para apoyar a los padres que trabajan en horario vespertino.

De 595 escuelas incorporadas a la modalidad de tiempo completo, solo 12 aparecen en "Escuelas de Tiempo Completo”, “las familias no tienen conocimiento, no hay una cetidumbre si van a regresar, las mamás que dejaban a las 2:30 a sus niños y tenían que volver al trabajo no tienen conocimiento ni certidumbre de si podrán llevarlos de esta manera”.

Los docentes han advertido que en caso de que las omisiones por parte del gobierno estatal sigan, intensificarán la lucha, sin descartar esto pueda impedir regresen a clases presenciales.