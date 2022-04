Distrito 04 del INE, con mayor participación en la consulta

El 04 Distrito, registró mayor participación ciudadana en la consulta de “Revocación del Mandato” con un 21.15 %, pero fue el municipio de Jojutla que alcanzo el 24 % de los votantes, el más alto en todo el estado de Morelos, y quienes refrendan su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a todos los factores que incidieron en esta jornada de la revocación del mandato, como en arranque del periodo de vacaciones, las actividades católicas de la celebración del Domingo de Ramos, las conmemoraciones del aniversario luctuoso de 103 aniversarios del general Emiliano Zapata y la instalación de solo un tercio de las casillas electorales, en los 12 municipios que conforman el 04 distrito se registró una participación de 62 mil 675 electores, y el 95.21 % voto por que se quede a terminar su periodo el ejecutivo nacional, un 3.66% por que se le revoque el mandato.

Fue el único Distrito dónde no se fueron a recuento, y entre la serie de incidentes que reportaron, hubo quejas de que no les dejaban votar, y entre las justificaciones, era que no estaban en la lista nominal, porque se venció el plazo para renovarla o simplemente los ciudadanos que estaban en la mesa de la casilla, no los localizaron hasta una segunda o tercer revisión.

Cabe destacar que la mayor parte de los funcionarios de casillas, o eran adultos mayores o personas muy jóvenes, y a decir de los capacitadores y Asistentes Electorales, encontraron mucha resistencia de la ciudadanía en participar, mucho de esto se debe a los constantes señalamientos contra altos funcionarios del INE. Y los ciudadanos que participaron y aceptaron la capacitación y hacer los simulacros correspondientes de la capacitación, lo que favoreció que no se registraran problemas con el llenado de las actas y que no se fuera una sola casilla a recuento.

Cabe destacar que a las 0:13 joras del 11 de abril concluyó la sesión especial de cómputos del 04 distrito del INE, tras el registro de las 177 actas de igual número de casillas.

Jojutla el municipio con mayor votación en Morelos

Con una votación de 11 mil 561 electores del municipio de Jojutla que representa el 24.5% de la lista nominal de este municipio, se coloca como el municipio de mayor participación ciudadana en la primer consulta de Revocación de Mandato, para refrendar su apoyo al ejecutivo federal y la 4T, afirma el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante.

“Con este movimiento de la gente a favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con una participación histórica en una consulta, si bien es cierto que lo pueden ver algunos como derrotista, si hablamos de la cantidad de casillas que se pusieron, comparada con una elección constitucional, muy alejados” dijo al reconocer que solo una tercer parte de casillas se instalaron, ya que fueron 177 casillas de 505 que se instalaron en la jornada del 06 de junio del 2021.

Destacó que en proceso que lo llevó a esta reelección, obtuvo el respaldo del 30% de la lista nominal de electores, por lo que el 24.5, de una jornada sin campaña, le queda claro que es muy representativa y refrenda el compromiso con la 4t y sobre todo con la participación democrática.

Para Flores Bustamante, lo más importante de esta consulta, no era ratificar a Andrés Manuel López Obrador, quien ya tiene la simpatía y amor de los mexicano, lo más relevante es el anunció de que si algún presidente de México, no cumple con las expectativas de su pueblo, traiciona a nuestro país, la gente lo pueda quitar de forma institucional, a través de esta arma cómo es la revocación del mandato y no tiene que llegar a las armas cómo hace un siglo.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter