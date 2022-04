Dalila Morales asegura que padrón electoral está molesto

Mientras el partido Acción Nacional afirmó que la revocación de mandato es un grito de la gente a ya basta de circo, morena y teatro.” Hoy la gente le ha dicho no al presidente López Obrador. Ya basta de mentiras, es hora de dar resultados, sin pretextos”. El PRI a su vez, aseveró que solo se trató de un acto de campaña para satisfacer el ego de un personaje, pero que de manera cínica un partido y el gobierno hicieron uso de recursos públicos sin pudor.

Para la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Dalila Morales Sandoval, hay una molestia de la gente porque ni el 19% del padrón electoral participó en la consulta ciudadana que costó al pueblo de México mil 700 millones de pesos.

En su opinión, después que en México se realizó de forma histórica la primera consulta pública de revocación de mandato, el presidente López Obrador y sus aliados de la 4T se llevaron un duro golpe al perder de forma contundente la confianza en 15 millones de votantes que los apoyaron en la pasada elección 2018.

“En Morelos se estima que sólo el 18.5 por ciento del padrón votó, aun cuando el estado operó política y activamente antes y durante de la jornada electoral. El estado es un claro ejemplo de que los morelenses ya están hartos de las ocurrencias de Morena, y por eso esta consulta se convirtió en un fracaso que le costó muy caro a las familias de todo el país; Morena no logró “ni con dádivas, ni amenazas llevar a la gente que esperaban”.

Dalila Morales, expresó que fue claro el mal trabajo gubernamental, el incumplimiento de compromisos, la corrupción, la inseguridad, desempleo y los engaños que a diario se dicen desde Palacio Nacional y se replican en los estados e incluso hasta los municipios, lo que ha ocasionado que las y los mexicanos ya no crean en las mentiras de la 4T.

En esto, el Partido Revolucionario Institucional en Morelos, por medio de su presidente Jonathan Márquez, aseguró que todo el proyecto fue montado para ser un acto de campaña, pero de manera descarada y cínica se están usando todos los recursos del gobierno federal, “fue una consulta de estado, donde hubo acarreos, y es claro que los funcionarios del gobierno federal y estatal, siempre estuvieron detrás”.

Por eso, se desvirtuó el ejercicio que debía ser ciudadano, pero al final fue una acción de estado y no una consulta por eso, los números no resultaron como se esperaba para muchos. A su vez, el presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Eduardo Peimbert, expuso, planteó que la idea de quitar a un gobernante que ha perdido la confianza de la gente no es mala idea, sobre todo si está actuando mal, robando o deshonesto, sin importar el partido político; era una necesidad pero ahora debe ampliarse este ejercicio para los gobernadores, los presidentes municipales como el presidente de la república.





