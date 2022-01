Diputados defenderán al IMTA

Rafael Espinosa Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), anticipó que la eventual extinción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) sería un grave retroceso “en la soberanía del conocimiento del sector hídrico en México”.

En conferencia de prensa anticipó que con la extinción del Instituto, se perdería la inversión de los recursos para la formación de todos los recursos humanos que tiene en la actualidad el IMTA.

El argumento para la eventual desaparición del IMTA, de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción", sin embargo, Rafael Espinosa precisó que eso es inexacto debido a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a donde se pretenden incorporar las atribuciones del Instituto, realiza funciones completamente distintas.

Solo a modo de ejemplo, dijo, la Conagua no tiene patentes, no genera capacitación y no desarrolla proyectos. El secretario general del sindicato advirtió que para “el pase” del IMTA a la Conagua se necesita primero una reforma a la Ley Nacional de Aguas para sumarle todas las atribuciones que hoy tiene el IMTA a la Conagua “lo cual provocaría una situación difícil, porque la Conagua es un aparato operativo-administrativo muy complejo”.

Durante la conferencia de prensa en la que también participó Ana Palacios Fonseca, tecnóloga del agua, intervino la diputada local del PT, Tania Valentina Rodríguez quien anticipó su respaldo y el del Congreso local con la finalidad de que la institución no sea extinguida y por lo tanto no se integre a la Comisión Nacional del Agua. Reconoció que la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como institución autónoma, traería consecuencias muy negativas para los trabajadores y sus familias.





