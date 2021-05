Diócesis de Cuernavaca exhorta a garantizar la seguridad en los comicios

La Diócesis de Cuernavaca pidió a las autoridades electorales y estatales garantizar que los comicios del seis de junio se llevarán a cabo en plena paz, en medio de un proceso electoral donde las amenazas y atentados se han hecho presentes.

El vicario general de la jerarquía católica, Tomás Toral Nájera, recordó que a nivel nacional, solo en el periodo de campañas electorales, alrededor de 13 candidatos han sido asesinados, víctimas de la violencia electoral que hoy también se esta registrando en Morelos, tras el atentado contra el candidato a diputado local por el IV distrito del Partido del Trabajo (PT) en Yecapixtla.

Refirió que estos hechos, en medio de un proceso electoral donde la ciudadanía debe elegir a sus próximas autoridades, son sorprendentes, por lo cual, destacó, es necesario que las autoridades encargadas de organizar las elecciones y las que tienen en su facultad la seguridad del estado, ejecuten protocolos que avalen este proceso democrático podrá transcurrir en paz, sobre todo por los últimos hechos de violencia en la entidad.

“De alguna manera muy contundente, es necesario reforzar las medidas hacia aquellos que están pretendiendo algún cargo público que sean también cuidados y el día de las elecciones en torno a donde los ciudadanos van, que son las casillas donde se tiene que votar, tener esa seguridad”.

La violencia aunado a la pandemia de Covid-19, expresó el vocero de la iglesia católica, podría inhibir el voto de los ciudadanos, puesto que si bien por la contingencia sanitaria se espera que muchas personas no saldrán a emitir su sufragio, los índices delictivos que se han registrado en las últimas semanas podrían fortalecer esta decisión de no salir y mejor no participar en la jornada electoral.

Por ello, insistió en este llamado a las instituciones electorales y dependencias gubernamentales a priorizar la seguridad en cada unas de las casillas donde los ciudadanos emitirán su voto.

VII Caminata por La Paz en modo híbrido El presbítero invitó a los fieles y a la ciudadanía en general a sumarse este próximo sábado 12 de junio a la VII Caminata por la Paz que iniciará a las 10 de la mañana en el recinto Conventual de Catedral de Cuernavaca.

Explicó que se contará con la participación de 250 participantes de toda la Diócesis en Catedral, pudiendo alcanzar a un mayor número de personas por medio de las redes sociales.