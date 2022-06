[Día del Padre] El lado B de ser papá

Sin miedo a la responsabilidad, existen hombres que, pese a las críticas e incluso discriminación, hacen frente a todo un sistema social, legal, jurídico y familiar para asumir el rol de cuidar a sus hijos sin la presencia de la figura materna.

El amor por sus hijos los ha hecho superar hasta pensamientos suicidas; y que cada día luchen con el único propósito de escuchar la palabra: “papá”.

Y es que de acuerdo con datos del censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Morelos existen 18 mil 997 hogares a cargo de un hombre, sin la presencia de la madre. La estadística de divorcios muestra una clara tendencia al alza.

En 1995 se presentaron 37 mil 455 divorcios y en 2019 ascendieron a 160 mil 107, lo cual significa un incremento de 327.5 por ciento.

En resumen, mientras los matrimonios se reducen los divorcios aumentan, y aparecen los “padres y madres solteras”.





Carlos Adao, con la ley en contra

Con un hijo de diez años, Carlos Adao confiesa que aceptó el reto de hacerse cargo y nunca lo ha visto como una carga. No le importaron las críticas, que perdiera mucho o poco de su libertad; asegura que no entiende cómo en la ley no existe nada que proteja a los padres y nadie voltea a ver al sector masculino. Considera que la ley no favorece a los hombres que se hacen cargo de sus hijos.

En pleno auge en la lucha por las libertades y derechos, apenas tuvo una experiencia como “padre soltero”; “llevaba meses buscando casa o departamento en renta para mi hijo y para mí. Muchas veces la principal restricción era: no niños, no mascotas, sólo mujeres, no ruido después de las 08:00 pm. Bueno, son dueños y ponen sus reglas, pero nunca pensé encontrarme con esto: veo un anuncio de un departamento en San Antón, mandé todo el papeleo y los requisitos, ¿y sabes por qué no me lo quisieron rentar?, ¡Por un pequeño detalle!, no me lo quisieron rentar por ser papá soltero, porque en el edificio hay familias completas y no querían que se incomodaran y tuvieran que preguntar por qué vivía un hombre solo con su hijo".

“Se habla mucho de la violencia de género, hacia la mujer, pero y los hombres qué, ¿los papás solteros no tenemos derechos? Lo que viví es discriminación, pero quedará para la anécdota porque por nosotros los papás solteros nadie hace nada, sigue siendo mal visto por la sociedad conservadora que un hombre pueda educar solo a su hijo”, lamenta.

Para Carlos, vivir junto a su hijo le llena de orgullo. "Con la mamá decidimos iniciar el proceso legal y busqué la custodia y la obtuve. Es complicado sí, porque hay una cuestión cultural; no se ve con buenos ojos o no se acostumbra que un hombre se haga cargo de un hijo. Hay muchas anécdotas nada agradables”.

Como argumento para asumir este reto que implica no sólo una aceptación social sino una transformación de vida desde el seno familiar y el amoroso, resalta que su hijo fue totalmente deseado y por eso no pensó en ningún momento dejarlo en otro lado.

“Mi hijo es mi motor, y el ser más importante en mi vida; por él se lucha todos los días. Fue difícil desde el inicio, porque incluso subes al transporte público con tu pañalera y vas con todas las herramientas de trabajo, ha sido complicado todo, pero nunca me rendí. No puedes tirar la toalla. Hoy a la distancia creo que fue la mejor decisión, y hoy a su edad, tenemos una gran relación como amigos ,incluso”.

Luis Morales, su hija por encima de todo

Aunque tiene convivencia con su hija, en ningún momento pensó en alejarse de ella para siempre o desentenderse. Hubo momentos en los que pensó en el suicidio, porque además de alejarse de ella por la separación con su pareja, no tenía trabajo. El amor lo salvó, hoy a la distancia de más de diez años acepta que ha tenido que priorizar a su hija por encima de otras cosas.

Lo que es cierto, afirma, nunca rehuyó o pensó en dejar esa responsabilidad.

"Con su mamá no habíamos quedado bien por algunos temas, pero en lo personal y en lo psicológico nos pega mucho; extrañaba estar con mi hija y tampoco tenía trabajo, Era muy difícil tener esa responsabilidad porque no podía acercarme a ella”.

Hoy a la distancia, con una personita de 11 años, Luis Morales hace tiempo, y recursos, pero “estando con ella y compartiendo momentos ya no es un sacrificio para nada... Ahora quiero estar con ella todo el tiempo que pueda, ese amor me mantuvo de pie y me sacó del hoyo donde pude haber estado. Sí, pensé en el suicidio por no poder arreglar la relación con ella, pero el cariño incondicional de esa personita pudo sacarme adelante”.

Luis se siente agradecido, tiene grandes instantes con su hija y la está viendo crecer, desea que un día ella pueda decir: “Mi papá es un guerrero, luchó por estar conmigo y aquí ha estado siempre”.

Por eso, no tiene duda que tomó la mejor decisión de su vida, dejar de lado la parte personal para hacer todo por ella.

“Hacerme cargo y no huir, después me ayudó abrir muchas cargas en lo profesional y en mis metas y proyectos; ella tiene muchos sueños, y mi deseo es hacer que los cumpla, allí estaré cuando me necesite. Mi hija es lo principal ahora. El amor a los hijos es el aliciente más grande para superar muchas cosas, yo siempre pensé en ella, porque los quiero ver salir adelante y triunfar”.

Edmundo Salgado

El llanto llegó muchas veces, no por rendirse ante la responsabilidad de hacerse cargo de sus dos menores hijas, sino porque tenía todo en contra y terminaba físicamente agotado, “pero a pesar de eso nunca tiré la toalla, no me rendí, sí me desesperaba por momentos porque estaba a cargo de dos niñas, llevarlas a la escuela, traerlas, revisar tareas, bañarlas, atenderlas, y al final sonreír para ellas”.

Pero con todo y eso, al verse solo y con sus hijas a cargo, tuvo que aprender de todo, hacer comida, hacer peinados, planchar uniformes y no flaquear ante ellas; “ya por las noches cuando ellas dormían, a veces no pude contener el llanto, estaba solo y con ellas, no podía rendirme, hoy al paso de los años, aprendí que lo verdaderamente importante es que ellas estén bien".

“Hubo burlas de muchas personas, pero también quienes se sorprendían de que estaba solo y además de trabajar, estaba con ellas”.

Con Edmundo la ley no fue nada blanda, porque además de quedarse a cargo de sus hijas de 5 y 8 años en ese entonces, tenía que pagar la pensión a su ex pareja que vivía con otra persona. ¿Cómo no desfallecer ante ese tipo de situaciones?, pero ahora tiene la patria potestad de ellas, incluso se ha vuelto a casar, y tiene todo el apoyo que antes le faltó; está seguro que de volver a pasar por todo lo que pasó lo volvería hacer, porque no existe y nada se compara con el amor de una hija.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!