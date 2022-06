Jóvenes se ven forzados a emigrar a Estados Unidos

El “sueño americano” sigue siendo una aspiración de muchos, no solo para adultos que quieren tener una mejor vivienda, mejores autos o simplemente garantizar la comida en la mesa, ese sueño lo es también una aspiración de jóvenes, sobre todo de aquellos que durante la pandemia no tuvieron forma de tomar las clases a distancia y no les quedó más que incorporarse a la vida laboral.

Esto se refleja en las cifras del Cecyte Morelos, en donde la deserción escolar no se limitó a sólo abandonar la escuela sino aquellos casos que se cuentan por docenas en los que los jóvenes se vieron forzados a migrar a Estados Unidos para trabajar en lo que fuera y no volver nunca a la escuela.

“Considero que unos 100 alumnos; tuvimos una deserción escolar del 12 por ciento que significan unos 300 alumnos que abandonarán la escuela, algunos tuvieron que ver con situaciones de embarazo pero ya estamos armando una estrategia para recuperarlos”, declaró Susana Domínguez Izaguirre, director del Cecyte.

Recordó el caso de la joven Yadira, quien era exalumna del Cecyte y se fue a trabajar a la unión americana, estando allá fue víctima de asesinato en su centro laboral. “Tratamos de que ellos se identifiquen con nuestro estado, que aquí hay trabajo, que aquí hay oportunidades y que primero tiene que terminar de estudiar y que puedan trabajar en una cuestión técnica”.

Domínguez Izaguirre argumentó que el abandono escolar se ha dado sobre todo en municipios como Ayala y Axochiapan, en zonas rurales.

El sábado 12 de mayo el Cecyte realizará su examen de admisión para asignar aspirantes en sus diferentes planteles, éste será virtual y se espera otorgar mil 250 espacios.

“El plantel que mayor demanda tiene es Emiliano Zapata son 600 fichas; tenemos mil 500 espacios definitivos pero para este examen son mil 250”, en enero iniciaron con clases presenciales en un 50 por ciento pero para el inicio del siguiente ciclo escolar que arranca en agosto será en un 100 por ciento.