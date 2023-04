Descartan afectaciones en Morelos por paro en Volkswagen Puebla

Alejandro Escobar Botello, presidente de la Asociación de Empresarios Automotrices de Morelos, señaló que está garantizada la red de distribución de autopartes y cuentan con suficiente producto en sus almacenes para darle servicio a sus clientes por lo menos un año. Ello en respuesta al paro técnico que la empresa Volkswagen lleva a cabo en su planta de Puebla.

Dijo que hasta ahora en Morelos los distribuidores de vehículos de la marca no han manifestado preocupación ante esta situación.

"Realmente ahorita no hay afectación, tenemos para más de un año sin problema, pero eso no quiere decir que no nos preocupa", agregó el empresario.

Escobar Botello indicó que en caso de que el paro técnico se extienda por más tiempo, se corre el riesgo de que a largo plazo si exista una crisis, sin embargo el empresario confía en que pronto la empresa encuentre una solución ante la falta de componentes que tiene.

La planta Volkswagen ubicada en Puebla, inició la suspensión de actividades el 24 de abril en el segmento 2, donde se elabora el modelo Tiguan, y retomarán labores hasta el próximo 21 de mayo, ello a falta del suministro de componentes.

Ante esta situación el líder de empresarios automotrices en Morelos dijo que sus proveedores informaron que en el caso de distribución de volantes, asientos y semiconductores, no tienen problemas.

En cuanto a la venta en agencias, dijo que será similar al de las autopartes, porque también cuentan con un stock que les va a permitir trabajar sin problemas.

Descartó que derivado de la situación las refacciones suban de precio por el momento, sin embargo, esto es algo que podría cambiar y no depende de los empresarios.

"No creo que suban, el último aumento en los insumos fue del 30 por ciento y hasta el momento no se nos ha notificado otro porque durante la pandemia bajaron las ventas, ahora hay que recuperar", concluyó.







