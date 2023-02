Robo hormiga es lo que más afecta a la industria automotriz en Morelos

El presidente de la Asociación de Empresarios Automotrices de Morelos, Alejandro Escobar Botello comentó que la delincuencia sigue presente, en este sector empresarial, pero ya tienen identificadas las zonas con más incidencia en robos hormiga, y a negocio: "Hay algunas zonas que nos preocupan, por ejemplo Temixco, Zapata, en algunas áreas de la Lagunilla, es dónde se reporta más inseguridad ".

El líder empresarial informó que el robo a negocio, sucede durante el transcurso de la noche, cuando los delincuentes sustraen mercancía de sus negocios.

En este sentido, algunos empresarios tuvieron que incrementar el nivel de seguridad en sus establecimientos e implementar equipo extra como instalación de cámaras de videograbación o pagar un vigilante nocturno, pero estas medidas dependen de las posibilidades de cada establecimiento.

Además, descartó que el cobro de piso sea un delito que atemorice a los agremiados, "no, no tenemos reportes de este delito, no es algo que sepamos esté pasando en la industria", concluyó.

Por último, Alejandro Escobar explicó que la delincuencia no disminuye, y por esto, hizo un llamado a la autoridad para redoblar esfuerzos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De acuerdo al Semáforo Delictivo, durante el mes de diciembre del 2022 se cometieron 151 robos a negocio, sin embargo, para el mes de enero del 2023 incrementó más del 20 por ciento con 183 robos a negocio; de los cuales 54 ocurrieron en Cuernavaca, 15 en Jiutepec, ocho en Cuautla, siete en Temixco, cinco en el municipio de Emiliano Zapata, tres en Yautepec, dos en Xochitepec, dos en Jojutla y uno más en Atlatlahucan.









➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!