Desastroso, primer día de verificación

Un verdadero desastre resultó el primer día en el reinicio de la verificación en Morelos, los lugares no estaban acondicionados, no había hologramas y un gran número de citas no fueron reconocidas por el sistema, en muchos de los casos, los usuarios se fueron molestos, sin embargo les prometieron que serán reagendados.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis, evitó hablar del tema, primero dijo que tenía reuniones en México, y posteriormente que estaba en la residencia con el gobernador, aunque monitoreaba el desastre desde sus oficinas.

Aunque la autoridad responsable anunció con bombo y platillo, que el sistema funcionaría y estaba listo para evitar tumultos y aglomeraciones, incluso adelantó que se podrían agendar citas para el engomado amarillo, y conforme avance el calendario de verificación vehicular 2020 se abrirán los espacios para cada color de engomado subsecuente.

Los usuarios se inscribieron en la página airepuromorelos.com.mx, y estaba a prueba en esta primera etapa de apertura que busca emparejar la verificación con quienes ante la declaratoria de emergencia sanitaria ya no pudieron hacer su trámite, y así coincidir con el calendario con la CdMx que abrirá sus verificentros a partir del 10 de agosto.

No obstante, las críticas sobre la urgencia para comenzar a verificar a los vehículos en el estado a pesar del color del semáforo naranja, el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis, negó siempre que hubiera algún apuro por parte del gobierno estatal, más bien fue la ciudadanía la que lo estaba pidiendo, incluso pedían que se abrieran los verificentros estando con el semáforo en rojo.

Mencionaba que para la reapertura, estos lugares tenían la obligación de seguir todos los protocolos de higiene, incluso por esa razón como una medida restrictiva únicamente estaría permitido que los verificentros funcionarán entre un 30 y 40 por ciento máximo en estos establecimientos, “mientras el semáforo este en color naranja, pero si cambia nuevamente a color rojo volveríamos otra vez a cerrar, esperemos que eso no ocurra”.

Además que para verificar, era necesario que acudiera únicamente el conductor mayor de edad, porque se trataba de cuidar que el usuario bajará lo menos posible del vehículo, porque los centros tendrán bien definidos sus protocolos para evitar algún problema.

Y además lamentó que la verificación en el estado de Morelos ha sido muy baja no obstante que verificar resulta es importante para la calidad del aire, pero en la entidad solo un 70 por ciento acudió hasta antes de la pandemia a verificar su vehículo.

Aunque desde temprana hora las personas que habían logrado sus citas estaban en las puertas de los verificentros pero les informaron en los cinco que están distribuidos en el territorio estatal, no contaban con los hologramas, por cuestiones ajenas a su competencia, y tendrán que ser reagendados. Cuestionado sobre esto, Constantino Maldonado Krinis, se negó a opinar, primero afirmó que no tenía tiempo, y estaba en reuniones en la CdMx, horas más tarde, aseveró que estaba con el gobernador y no podía atender ninguna pregunta.

