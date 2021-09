Derogación de ley antiaborto permanece en espera

En Morelos cuatro personas, una mujer y tres hombres se encuentran detenidos por el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, activistas aseguran que a muchas mujeres y personas con capacidad de gestar las han encarcelado por abortar pero bajo otro delito.

Anna Karina Chumacero, directora de la Red TIC "Por los derechos de las mujeres", confirmó que en un panorama violento, donde las mujeres o personas gestantes son violentadas, antes de poner una denuncia contra su agresor la inician contra ellas al decidir interrumpir su embarazo.

En lo que va del año han registrado seis casos similares que han dado como consecuencia que las mujeres lleguen a pisar los separos; registró un caso en el que una mujer fue ingresada al Centro Penitenciario por tres días, requiriendo ayuda de la Red Nacional para obtener su libertad y todo fue por abortar.

Además del encarcelamiento y las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que podrían traer, muchas mujeres y personas gestantes son señaladas públicamente por su decisión. El año pasado en Morelos dos mujeres fueron estigmatizadas públicamente por la Fiscalía General del Estado, quien dio a conocer en redes sociales sus nombres y direcciones, acusándolas de haberse realizado un aborto clandestino.

En Morelos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, de un total de 131 casos de mortalidad fetal, 6 fueron provocados, en 3 las embarazadas tenían entre 25 a 29 años, dos de 30 a 34 años y una joven en el rango de 15 a 19 años. Los municipios donde se registraron estos casos fueron Cuautla, Cuernavaca, Tetecala y Yautepec.

De un total de 161 personas que abortaron el año pasado, 58 cuentan con escolaridad hasta la secundaria o equivalente, 39 bachillerato o preparatoria completo, 26 son profesionistas, 13 tienen estudios de nivel medio superior incompleto, 12 la primera completa, seis secundaria incompleta, tres posgrado y una primera incompleta.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos señaló que la criminalización del aborto no inhibe su práctica. Por el contrario, lo convierte en un hecho clandestino e inseguro, el cual cobra la vida de muchas mujeres, no solo en Morelos, sino en todo el mundo, siendo "un problema de salud pública dada la cantidad de mujeres a las que afecta".

El aborto voluntario en México está despenalizado en cuatro entidades: Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. Si bien en otros estados lo permiten y no lo castigan en casos de violación o peligro de muerte, cuentan todavía con leyes que imponen cárcel a las personas involucradas, uno de ellos es Morelos.

Problema de salud pública

El embarazo en la adolescencia se considera un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante las repercusiones biopsicosociales que tiene en la salud de la madre y de la hija o hijo. Las complicaciones del embarazo y el parto, indica, son la principal causa de muerte de las adolescentes en la mayoría de los países. La falta de orientación y educación en salud es un factor determinante en el alto número de embarazos prematuros.

Algunas de las secuelas psicosociales, expresa la OMS, se reflejan en los cambios sustantivos en sus proyectos de vida y su contribución a la deserción escolar muy costosa por tratarse de niveles de educación secundaria, preparatoria y en algunos casos universitaria. "Las adolescentes no están preparadas para la maternidad y experimentan depresión, ansiedad, resentimiento y sentimientos de fracaso, vergüenza, culpa, ira y negación".

Anna Karina Chumacero, directora de la Red TIC "Por los derechos de las mujeres", aseveró que las implicaciones de un embarazo no deseado pueden incluir desde un tema económico hasta el maltrato o la violencia que se vive dentro de los hogares.

"Recordemos que la maternidad no es un chip que se nos implanta a las mujeres, sino es un deseo por maternar y no todas las mujeres estamos o están preparadas para maternar de la misma forma porque cuando es por involuntad, por la presión familiar o por la presión religiosa o social, la maternidad nunca va a ser lo mismo. Una cosa es desearlo, darles el mejor espacio y darles el mejor preámbulo de vida, a tenerlos y decir "bueno ya llego la bendición", como coloquialmente se le dice cuando hay un embarazo no deseado en casa".

¿Qué dice la ley morelense?

El Código Penal de Morelos establece de uno a 5 años de prisión y de 20 a 200 días-multa si se obra con el consentimiento de la mujer embarazada;

De tres a ocho años de prisión y de 40 a 400 días-multa, si se obra sin consentimiento de la mujer embarazada;

De seis a ocho años de prisión si mediare violencia física o moral.

Artículo 116.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrona o partero, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio.

Artículo 117.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de 20 a 200 días de multa a la madre embarazada o persona con capacidad de gestar que voluntariamente procure su aborto o consintiere que otro la haga abortar.

Artículo 118.- El delito de aborto solamente se sancionará cuando se haya consumado

La nota Morelos tiene más embarazos adolescentes publicada el 25 de julio en El Sol de Cuernavaca refiere que en el año 2020 se registraron en la entidad dos mil 491 embarazos en el grupo de edad de 15 a 19 años, siendo Cuautla el municipio donde se presentó el mayor número de casos.

El gobierno de México ha considerado el embarazo adolescente como un fénomeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que el país ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimiento por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.

A nivel República, 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 47 mil mujeres pierden la vida en el mundo cada año como consecuencia de abortos inseguros.