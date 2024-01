Decepción ciudadana por inacción en la legislatura: Morelos Rinde Cuentas

La 55 Legislatura del Congreso del Estado ha quedado a deber a las y los morelenses, ante el poco trabajo en esta materia que se tuvo durante los años anteriores, consideró el director general del centro de investigación “Morelos Rinde Cuentas”, Roberto Salinas Ramírez.

“Es un congreso sordo, autoritario, que no quiere darle lo mejor a la ciudadanía sino únicamente repartir cargos y cuotas”, manifestó Salinas Ramírez.

Señaló que, tal como ocurre con otras instituciones, existe una crisis política en el estado de Morelos, donde no hay voluntad para hacer una buena administración pública, pues dijo que únicamente pareciera que buscan ocupar los cargos a como dé lugar y no haciendo un buen trabajo.

“Ya no hay ningún interés en dar lo mejor a los ciudadanos, ya no hay interés en tener una buena administración pública, únicamente el interés es conquistar los puestos y tener el control de los espacios, no hay intención de mejorar al estado”, mencionó.

Roberto indicó que en este caso poco se puede hacer, pues fue certero en expresar que lo único que se puede esperar es que la siguiente legislatura tenga voluntad de hacer bien las cosas.

“¿Qué queda hacer? Pues quizás esperar hasta que se vayan y ver cómo podemos recomponer el daño, el desastre que han hecho y ver si con la próxima legislatura, y la ciudadanía también es nuestra culpa, ver si con ellos y si tienen interés, desde ahora los que vayan a ser precandidatos, en recomponer todo lo que nos han hecho”.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a analizar de manera correcta el voto en los comicios del 2 de junio, para no cometer los mismos errores.

“Yo creo que, lo que decimos cada tres años, nosotros los ciudadanos tenemos que analizar, lejos del marketing político o de las campañas, tenemos que analizar lo que han hecho o dejado de hacer, en este caso los diputados, para que tomemos la decisión y si no nos vamos a equivocar como lo hemos hecho”, apuntó.

Por último, se reservó hacer un llamado a los actuales diputados, pues apuntó que espera un año muy similar a los anteriores.

“Seguramente (este año) seguirá lo mismo, nuevamente repartir cuotas a través de cuates o a partidos políticos, decisiones que se dan entre 14 únicamente, pues ya no tiene ningún caso hacer un llamado a los diputados”, puntualizó.