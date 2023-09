Deben a la 'Pulga' seguro de vida y pensión

Un año después de la muerte de Marcos Efrén Zariñana, mejor conocido como "La Pulga", su hijo, David Zariñana Hernández, denunció la falta de apoyo de las autoridades para que su madre, María Guadalupe Hernández, reciba los beneficios que le corresponden como viuda de un héroe nacional, como el pago del seguro de vida y de la pensión por viudez.

David Zariñana afirmó que la documentación para el seguro de vida y la pensión de su padre fue presentada ante el Congreso del estado de Morelos en el mismo mes de su muerte, octubre de 2022. Sin embargo, a un año de distancia, aún no hay respuesta.

"Nos traen en espera, porque tenemos que ir a estar tocando la puerta a esos lugares, para ver cómo va, y solamente nos dicen que nos esperemos tres más, y tres meses más...", dijo Zariñana.

El hijo de "La Pulga" destacó que su padre fue un héroe reconocido a nivel nacional e internacional por su labor humanitaria en desastres naturales. Tras el terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, al que se lanzó como voluntario, se desempeñó en el sector gubernamental durante varios años, llegando a ocupar la comandancia de tránsito de Cuautla a fines de los noventa. Sin embargo, lamentó que las autoridades no le den el valor que merece.

"No es nada congruente que teníamos un héroe nacional y que a las autoridades no les importe, que no le den el valor que merece, no es cualquier persona", indicó.

Zariñana hizo un llamado a las autoridades para que resuelvan no solo este caso, sino el de otras personas que están a la espera de recibir los beneficios adquiridos por sus esposos fallecidos.

"Esto es algo que está pasando con muchas personas, adultos mayores que no tienen las herramientas para reclamar lo que merecen, que los hacen dar mil vueltas sin que haya respuestas claras", afirmó.

"La Pulga"

Marcos Efrén Zariñana fue un rescatista mexicano que se hizo famoso por su trabajo durante el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Ayudó a salvar a más de 27 personas que quedaron atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados. Su baja estatura y su complexión delgada le permitían entrar en espacios reducidos, lo que le dio el apodo de "La Pulga".

Zariñana continuó trabajando como rescatista durante muchos años. Ayudó a salvar a personas en desastres naturales en México y en otros países, como Colombia, Haití, Guatemala y El Salvador.

Murió el 25 de octubre de 2022, a la edad de 79 años.