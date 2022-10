Casi en el olvido el adiós a 'La Pulga'

De un héroe reconocido en varias partes de México y el mundo, cabría esperar un último adiós multitudinario, sin embargo, no fue así. Apenas una veintena de personas acompañó el ataúd de "La Pulga", aquel rescatista menudo que salvó la vida de 27 personas en el sismo de 1985, en la Ciudad de México.

En el panteón municipal de Cuautla, en la tumba que ocupara su pequeña hija desde hace casi cuatro décadas, Marcos Efrén Zariñana Guadarrama fue sepultado este 26 de octubre por un pequeño grupo de familiares y amigos.

Tras una ceremonia de cuerpo presente en el templo mormón de la unidad habitacional Fovissste de la localidad de Amilcingo, el féretro fue trasladado después del mediodía hacia el cementerio, donde su esposa, hijos, familiares e integrantes de la congregación entonaron varias canciones y oraron por él.

"Si nos vamos por la moral o la ética ciudadana, por parte del gobierno tendrían que haber hecho algo. La verdad es que el apoyo no se lo pedimos, con la familia es más que suficiente (...) No es algo que nos conflictúe, nosotros somos su familia, sus amigos aquí están, hay personas que nos mandaron sus condolencias (...) A lo mejor unas flores o un mensaje de alguna autoridad, pero no, nada, pero aquí estamos, todo bien. Mi señor padre ya trascendió", dijo David Zariñana Hernández, hijo de Marcos Efrén.

Conocido como "La Pulga" desde que era niño, Marcos Efrén falleció el 25 de octubre en la casa que el expresidente Miguel de la Madrid le obsequió, en agradecimiento por sus labores como rescatista, situada en la localidad de Amilcingo.

De acuerdo con sus familiares, el momento ocurrió mientras descansaba, durante la madrugada.

En su último año, el rescatista y maratonista afrontó la pérdida de una de sus hermanas, así como la de su perro Paquiao, quien solía acompañarlo cuando tocaba la armónica.

Años antes, "La Pulga" había subsistido vendiendo agujas en camiones y como cerillero en una tienda departamental. En 2019, fue reconocido por la Asociación Nacional de Mujeres Profesionistas.

"Él era jubilado y pensionado, recibía una mínima parte, que era lo que le correspondía cuando se jubiló. De ahí en fuera, algún otro tipo de ayuda del gobierno, no, nada", dijo su hijo, poco después de la sepultura.