De la solemnidad a la verbena

Durante su cuarto Informe de Gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo cambió el escenario: de un recinto cultural como el Auditorio Teopanzolco donde realizó sus informes anteriores pasó a la Plaza de Armas de Cuernavaca, con baile incluido.

Cuauhtémoc quiso cambiar de sede; regresó a sus épocas cuando futbolista, pues todo el ambiente se sintió como si se fuera a vivir un encuentro de fútbol, donde Blanco sí arrebataba sonrisas sinceras, y en los que no era necesario que enviaran a los "colados". ¿Será que la cercanía con la gente en un año electoral traerá buenos resultados?

Desde temprano, el lugar fue tomando forma; alrededor de las 3:00 de la tarde comenzaron a llegar los primeros vehículos de “seguidores” con pancartas de apoyo al trabajo realizado por el Ejecutivo, luego llegó otro y otro y otro camión hasta abarrotar el primer cuadro de autobuses, combis, taxis y pipas que hicieron suyo el Centro. Se estacionaron con total libertad en las calles que rodean la Plaza de Armas.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Adultos, personas de la tercera edad, niñas y niños aguardaban ansiosos porque apareciera el que una vez fue ídolo de las masas. Los asistentes se replegaron por las calles aledañas a la Plaza de Armas, unos venían de Jojutla, otros de Hueyapan, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tepoztlán y otros puntos del estado.

Mientras, Cuernavaca colapsaba en el tráfico; transitar por toda avenida Morelos desde el Centro y hasta Chipitlán era casi imposible. Para entonces, ya eran las 5:00 de la tarde.

El hambre y la sed se iban haciendo presentes cada vez más, pero para eso en un estacionamiento de la calle Francisco Leyva por fin se liberó el manjar por excelencia en estos magnos eventos: la torta de jamón con queso, lechuga, a veces jitomate, a veces aguacate, acompañada en esta ocasión por un jugo de naranja para refrescar la garganta en cuanto hiciera su aparición el jefe del Ejecutivo.

Por fin el centro estaba casi lleno, llegaron comerciantes, transportistas, gente de a pie y cerca de las 17:05 horas arribó Cuauhtémoc Blanco a la avenida Morelos esquina con calle Hidalgo, se bajó de su camioneta suburban color negra, y vio a aquellos que gobierna, platicó con algunos un corto tiempo porque ya era hora de arribar al Jardín Borda.

Vestido con un traje negro, camisa blanca y corbata color guinda, por aquello de la 4T y Morena, el Gobernador entró al recinto que alguna vez fuera del emperador Maximiliano.

El Sol de Cuernavaca intentó meter gol "de vestidor", pero una voz grave y fuerte sollozo dijo: "No, no, no, ¿de qué medio vienes?", acompañado de otra que repetía constantemente "el evento es allá abajo, el evento es allá abajo".

Era encuentro fue exclusivo y privado con "los de la otra cuadra".

Pues bueno, con la puerta cerrada en nuestras narices nos volvimos uno más y esperamos, y esperamos a que acabará el último compromiso del Gobernador.

Llegaron los alcaldes, de Coatlán del Río y de Jonacatepec, no faltaron Rodrigo Arredondo, de Cuautla; Juan Ángel Flores, de Jojutla por el bando de Morena, y quien también atendió el llamado, José Luis Urióstegui Salgado, edil de Cuernavaca. Los demás enviaron representantes.

Afuera de las vallas de los invitados especiales, la gente se amontonaba por el pequeño hueco que les dejaron para pasar.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

A la prensa la acomodaron en dos pequeños, muy pequeños templetes de madera, desde dónde se veía claramente la división, de aquellas personas de a pie que arribaron en transporte público a aquellas que lo hicieron de traje y corbata o vestido.

Cerca de las 18:00 horas la gente se notaba cansada, la proteína proporcionada por el “maxicombo” se había terminado y la garganta se secaba, mientras que el animador fallaba tratando de encender a la grada.

Instantes después, la afición recobró la esperanza, se anunciaba que Blanco ya estaba camino al escenario, recorrió con creces la calle Miguel Hidalgo desde el Jardín Borda, en su rostro se notaba, recordó aquellos momentos cuando le hacían el pasillo, pero con una diferencia, en antaño era sincero.

Se tomó selfies a diestra y siniestra, regaló autógrafos, escuchó a su gente y, luego llegó con los otros trajeados, avizoró que no estuvieran presente o merodeando el equipo rival confirmado por quince rivales que le arrebataron el último gran título hacía unos días a este Gobierno, y no, no estuvieron, brillaron por su ausencia, el gobernador respiró, saludo a sus colegas de gabinete, a sus invitados, y por fin llegó a la cancha.

Primero se entonó el Toque de Bandera y después el Himno Nacional mexicano, como para recordar las glorias con la Selección Mexicana de Futbol. Todo estaba listo. Cuauhtémoc se mojó los labios y el árbitro estaba a punto para pitar y, dando las 18:35 horas dio inicio el encuentro.

Cuauhtémoc ya en templete que este año vistió colores rojo y dorado, dejando fuera al característico morado, inició con sus intervenciones, cortas de uno a dos minutos, salvó la presentación que fue de cinco. Aun así, un poco de nerviosismo en los primeros minutos, se escapó un "varolo" en lugar de "valoro", pero no pasó nada, estaba previsto, bueno, ese y otros más.

Luego de la bienvenida, Blanco Bravo presentó cada uno de los cinco ejes que anunció conformaron su gobierno en 2022. Seguridad y paz, fue el primero para comenzar a armar el ataque y luego de una embestida disparó: "Hemos detenido gente con la que antes nadie se quería meter", los apodos de "El Señorón" y "El Seven” salieron a relucir, pero ese disparó se fue arriba al recordar que el primero fue detenido en Sinaloa y el segundo por la Fiscalía General de la República (FGR).

El primer gol en su contra cayó junto con las más de mil 300 muertes violentas registradas el año anterior y que le valieron a Morelos estar en los primeros lugares de este y otros delitos en taza por cada mil habitantes.

Contrario a sus cifras en este tema, sólo 87 policías graduados para este año, se había informado días antes, se graduaron de la academia.

Con la siguiente jugada quiso nivelar el marcador, al presumir su excelente relación con el presidente López Obrador, que le valió cortar el listón de la obra de ampliación de la autopista La Pera - Cuautla, gestionada hace dos sexenios. Se defendió señalando que él iluminó el Paso Exprés, a pesar de que todavía no están todas las lámparas colocadas.

Después habló del agua y su gestión para que ésta llegué a más morelenses, mientras que casi se anota un autogol por recordar la deuda que dejó en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) cuando fue edil.

Trató de empatar el partido una vez más, ahora señalando avances en inversión y desarrollo económico, pero su disparo se fue muy por arriba otra vez al ver la creciente suma del empleo informal, del 60 por ciento que indican cifras del Inegi.

En su último eje, fiel a la 4T y ya con todos los cambios realizados, echó toda la carne al asador presumiendo política de austeridad para tratar de ganarlo en los últimos minutos, pero la defensa atinó a despejar el ataque correctamente con el último estudio de Morelos Rinde Cuentas que señala que el Ejecutivo gastó 31 por ciento más del gasto programado, lo que se podría traducir en transferencias discrecionales.

El gobernador perdió el encuentro 1-0 desde el inicio, y no le quedó más que llamar a la unidad como la persona fuerte y con pantalones que es, eso dijo en el cierre de su discurso. Eso sí, al menos una lágrima recorrió su mejilla al agradecer al grupo de cinco diputados que le han acompañado y con los que irá "a muerte".

El partido se acabó y ni hablar; aquellos que llegaron de fuera partieron dándose el pitido final, perdiéndose la verbena que apenas iba comenzando con dos grupos que amenizaban el baile pasadas las 20:00 horas y hasta que el cuerpo aguante, bueno no, sólo pagaron dos horas a cada conjunto.







