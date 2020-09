Damnificados por el sismo urgen apoyo

Domingo Enrique Islas Díaz, integrante de la Red Nacional de Damnificados y miembro de la asociación Barrios y Colonias de Jojutla, llamó a los afectados del sismo de 19 de septiembre de 2017 que no han recibido apoyo para la reconstrucción de sus viviendas a manifestarse.

“Ya sea que no han sido atendidos por la Conavi, porque no les han dado los recursos completos, ya sea por los asesores técnicos de construcción, que no les han dado seguimiento o en algunos casos han sido abandonados, o se han llevado su dinero y a otros simplemente no les dieron la asistencia técnica que requerían”, citó.

Estima que en Jojutla son más de mil viviendas que no se concluyen, pero en todo Morelos son muchas más; estimó que son cerca de cinco mil damnificados en todo el estado, además de que falta verificar los que no entraron en el censo del Fonden, que, se sabe, serán atendidos hasta 2021.

Reconoció que por la pandemia solo habrá representaciones de las comunidades y municipios para llevar a cabo la manifestación con funcionarios de Sedatu y Conavi, que fueron invitados, y que como años anteriores, se espera que lleguen funcionarios estatales y del gobierno municipal además de las autoridades federales.

Planteó que el apoyo que han dado no es suficiente; les faltan ventanas, instalaciones eléctricas, pintura, piso entre otras cosas, hay casos de damnificados que requerían el mejoramiento de suelo y no has sido apoyados, y a los que les han dado vivienda por parte de fundaciones, Conavi no se han preocupado por dar el mejoramiento de vivienda, cuando en Jojutla ya es zona sísmica y en algunos lugares a metro y medio hay agua.

Advirtió que hay familias viviendo en casas de campaña porque no han concluido su vivienda por falta de certeza jurídica, porque el titular murió y quedo intestado y desgraciadamente para tener certeza jurídica se requiere dinero y con sus carencias que están viviendo todavía en viviendas improvisadas para protegerse de las inclemencias del tiempo, no tienen para cuando resolver ese problema legal, otros se les dijo que tendrán que reubicarse y eso no se ha hecho.

Tampoco les dieron el apoyo que gastaron en el mejoramiento de suelo que si ésta contemplado en las reglas de operación. Y a otros damnificados los integraron al programa “mejoramiento de vivienda, recurso federal para mejorar su estatus, dirigido a esas viviendas dañadas por el tiempo, por falta de servicios, es para gente de escasos recursos, pero el recurso no es suficiente para la reconstrucción de una vivienda.

Aún faltan verificar los que no entraron en el censo del Fonden, que, se sabe, serán atendidos hasta 2021.







