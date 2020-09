Reconstrucción en Jojutla, al 70%

El director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas en Jojutla, Pedro Reyes Salgado, advierte que a casi tres años del sismo de 2017, la reconstrucción va muy lenta; reconoció que la devastación en viviendas e inmuebles públicos fueron muchos, y estimó un avance del 60 al 70 por ciento.

“Sin duda faltan muchos que no han sido atendidos al 100 por ciento, se puede apreciar todavía en las calles, sobre todo en la Zapata, hay un avance importante y aun así hay viviendas están todavía por terminar y sin temor a equivocarme, el avance esta entre un 60 un 70 por ciento, hay mucho que hacer por la reconstrucción, tanto de viviendas como se infraestructura urbana”.

Habló de los recursos que hay por ejercer con el Programa Emergente de Vivienda que anunció para Jojutla, dijo que es algo que está totalmente ajeno al control de la Administración Municipal, ya que se trata de recursos del orden federal.

De inmuebles públicos que siguen pendientes, esta la presidencia municipal, en su segunda etapa de reconstrucción; “se podrá ver que hay un avance considerable y ya están trabajando en aplanados, nosotros esperamos que este mismo año se tenga un avance considerable, por qué son recursos que tiene que ejercer este mismo año”.

Dejo claro que una vez que se termine la reconstrucción, ya no va a poder cumplir la función que tenía anteriormente, como sede de toda la administración municipal, solo podrán regresar algunas áreas estratégicas como el Cabildo, pero las áreas de atención al público no podrán estar en este inmueble, es un edificio afectado y es riesgoso meter más gente y sobre todo la carga que implica tener archivos, papelería, muebles, es una carga innecesaria. Por lo que seguirán trabajando en el C4, ya que no hay otro edificio alterno.

Otro gran pendiente es la estación del Tren interoceánico, cito Reyes Salgado “se hizo una limpieza del lugar, lamentablemente se volvió cuna de alimañas tras los daños que dejo el sismo”, desafortunadamente, no han tenido respuesta sobre la participación federal para la reconstrucción de este inmueble histórico, por lo tanto no lo pueden intervenir, tiene que ir siempre bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la limitante siempre ha sido económica para atender esta obra.

Sobre el viejo Hospital Civil, al igual que el edificio del ayuntamiento, este año se está atendiendo con recursos del Programa Nacional de Reconstrucción, hay avances aunque el inmueble esta un poco más escondido, y se está trabajando. El que no ha sido intervenido es el inmueble municipal que albergó a la cruz Roja, “se está esperando la oportunidad de hacer una intervención importante para convertirlo en espacio de trabajo y de atención a la ciudadanía.