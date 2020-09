Entregarán casas a los damnificados

Será hasta finales de septiembre cuando el Municipio de Zacatepec entregue las 32 viviendas con servicios a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 de Hacienda Vieja; en los próximos 15 días podrán finalmente dotar de servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica al lugar.

De acuerdo con estudios que el Ayuntamiento mandó a hacer al pozo de la colonia Guadalupe Victoria, se demostró que se tiene agua suficiente para dotar del servicio a 13 mil personas, ya que registra una capacidad de 13 mil litros, por lo que no se verán afectados los vecinos de las colonia Guadalupe Victoria y 10 de Abril, informaron autoridades.

"La dotación de agua, no debe preocuparles, porque se hicieron los estudios y fue verificado con otro estudio de la Conagua; tenemos una capacidad de 28 litros por segundo, que da un millón 300 mil litros diarios, cuando sólo ocupamos 600 mil litros, por lo que hay agua suficiente", refirió la alcaldesa Olivia Ramírez Lamadrid.

Al cuestionarle por qué no se ha dado el servicio si las cifras son tan favorables, el director del SAP dijo que no se ha dado por no llegar a confrontaciones; "se ésta buscando conciliar. Estamos buscando a las medidas adecuadas para que, en su momento, quienes se están oponiendo no tengan una confrontación. Si a mí, el Cabildo y la Junta de Gobierno me ordenan que les dé el servicio, yo de inmediato voy y conecto".

Al preguntarle a la presidenta municipal, para cuando se podría resolver y dar los servicios, respondió: “yo creo que en 15 días ya estaremos aterrizando el tema y viendo cuál va a ser la línea que vamos a seguir, para poder ya dar ese servicio a las 32 familias” el mismo plazo plantea para dar el servicio de drenaje y el servicio de la luz, por lo que ella misma citó que sería a finales de septiembre cuando se estén entregando las casas a los damnificados de Hacienda Vieja.

Cabe referir que las casas fueron construidas por fundaciones y entregadas en el mes de febrero, para que el gobierno municipal, cumpliera con el compromiso de dar los servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público, y no es hasta seis meses después que podrán hacerlo, en tanto varias familias siguen viviendo y cumplirán tres años en el campamento provisional ubicado en la calle y exterior de la Hacienda Vieja.

32 viviendas serán entregadas después de tres años a familias damnificadas por el sismo







