Damnificados del 19S siguen sin vivienda

“Las autoridades municipales se han cerrado al diálogo desde hace dos meses”, dijo Delia Fabiola Ortega Juárez, a un mes y tres días de que se cumplan 4 años del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Desde entonces siguen sin poder ocupar las 32 viviendas para los damnificados de la Hacienda Vieja de Zacatepec, ya que el gobierno municipal no ha cumplido con los servicios públicos, asunto que estima ya se volvió político.

Entrevistada en la calle Emiliano Zapata, frente al Ayuntamiento, la representante de los damnificados reveló que hace dos años les asignaron a cada uno de los damnificados una de las 32 casas que se construyeron en un predio, el cual no tiene la certeza jurídica, y por intereses políticos varias familias siguen sin poder disfrutar de sus viviendas.

No hay avances aún y pareciera perdido todo el esfuerzo de la fundación Échale a tu casa, que durante más de dos años esperaron a que las autoridades del gobierno municipal donaran el predio para que ellos pudieran construir las viviendas de las 34 familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017, que vivieron en el casco de la ex hacienda azucarera.

Años atrás, el ex gobernador Graco Ramírez les prometió comprar un terreno, pero cuando finalmente les donaron el predio, las fundaciones se toparon con un acto de mala fe, pues se edificó sobre una fracción ejidal, misma que no ha podido regularizarse ni cumplir con los servicios prometidos.

“Y lo peor es que esto ya se politizó, no se ha hecho nada desde hace dos meses y medio, no hemos tenido ni una sola reunión, no llegamos a nada concreto y seguimos en las mismas condiciones”, dijo.

Dijo en torno a las familias que siguen viviendo en casas provisionales en la vía pública, practica mente duermen en la calle, se humedecen sus cosas y se les echan a perder sus muebles y camas. “Es muy triste, porque las autoridades no cumplen” dice al precisar que en la Hacienda Vieja, vivían 27 familias, pero se habla de 34 damnificados por otras familias que también perdieron sus casas y vivieron en lo que se conoce como el ex cuartel, sin embargo solo se construyeron casas para 32 familias, y seguirán faltando dos si se logra destrabar este conflicto.