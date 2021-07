Cumbias, OV7 y hasta las mamás acompañan a los "millennials"

Al son de “…tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás, me enloqueces creo que me empiezo a enamorar cantando… enloquéceme ie ie…”, de OV7 los “millenials”, llegaron a vacunarse desde sus vehículos en el Campus Chamilpa y en la Sedena en donde no hizo falta la música ni la energía, y tampoco la buena plática con los amigos con los que hicieron acompañar para tomar valor; lo anterior durante el primer día de la jornada de vacunación contra Covid-19 abierta para las personas de 30 a 39 años de edad en el municipio de Cuernavaca.

En la fila de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), no faltó quien se quedara dormido cuando los automovilistas comenzaron a avanzar por lo que en algunos caso se les tuvo que tocar la ventana para que reaccionaran, en este punto la vacunación comenzó en punto de las 9 de la mañana por lo que para la 1 de la tarde las dosis aplicadas ya rebasaban las mil 500.





#JornadaDeVacunación | “Millennials” están listos para recibir su vacuna contra el #Covid_19 en la UAEM, mientras el sonido de las cumbias se hace escuchar en las bocinas que la universidad ha colocado para hacer más amena la espera

📹: @KatyMariana_ https://t.co/m9gBPKArfM pic.twitter.com/1gC4obrzOW — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 22, 2021 #JornadaDeVacunación | Con una alta participación inicia la vacunación de personas de 30 a 39 años en el Campus Chamilpa de la #UAEM

📹: @KatyMariana_ https://t.co/D6CBMwRL85 pic.twitter.com/zQ2BwU5oSm — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 22, 2021





El director de Protección y Asistencia de la universidad, Cuauhtémoc Altamirano Conde, mencionó que en total son 5 mil 100 dosis de Astra Zeneca las que estiman aplicar hasta el viernes 23 de julio, reconoció también que en el primer día se tuvo una alta participación, pero esto es normal porque para los días consecutivos la demanda baja.

“Aquí no se está tomando en cuenta el orden alfabético porque solo atenderemos hoy jueves y mañana viernes, vemos una importante participación como siempre el primer día de la jornada, esperemos que sigan llegando en las próximas horas”.

Cumbias de todo tipo acompañaron a los treintañeros en su jornada de vacunación, pues en algunos casos aprovechan para cantarlas mientras esperaba con temor alguna reacción desfavorable para luego seguir con sus actividades cotidianas.

Ricardo Montes, quien llegó a formarse sobre avenida Universidad desde la tarde de miércoles confiesa que la noche no fue tan larga porque “aproveché para ver el partido de futbol de la selección mexicana, por eso no sentí tanto el tiempo, hizo un poco de frío, pero todo bien, tengo confianza en la vacuna tan es así que aquí estoy esperando a que me la pongan”, dijo acompañado de su esposa y unos amigos.

Mientras él espera en la zona de observación, justo al lado de la bocina con las cumbias, llega un grupo de amigos para preguntar una de las mayores dudas de esta población “cuántos días no puedo tomar”, refiriéndose a las bebidas alcohólicas.

La jornada de vacunación provocó un intenso tráfico en la zona norte de la ciudad, que se extendió hasta casi llegar al centro, pues en esta parte se concentraron cuatro de los seis puntos de vacunación es el caso de la UAEM, el Hospital Militar de la avenida Domingo Diez, el 3er Regimiento de la avenida Emiliano Zapata, y la Secretaría del Bienestar de la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán.





#AlertaVial ⚠ | Caos vial en al Paloma de la Paz por la vacunación contra el #Covid_19 de personas de 30 a 39 años

📹: @KatyMariana_ https://t.co/D6CBMwRL85 pic.twitter.com/dv0LRFIMhH — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 22, 2021





Los módulos de la Unidad Deportiva Fidel Velázquez, y el de la Explanada la Lagunilla lucieron con menor afluencia que el resto por lo que también estuvieron atendiendo a personas sin un orden alfabético.

Aspectos de asistentes para la vacunación en las instalaciones del 9o. Regimiento de artillería. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Aspectos de asistentes para la vacunación en las instalaciones del 9o. Regimiento de artillería. / Adrián Oliván | El Sol de Cuernavaca Así el módulo de la Secretaría del Bienestar. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca Así el módulo de la Secretaría del Bienestar. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca