Cultura deja sin chamba a profesores de "La Vecindad"

La autoridad de cultura en el estado de Morelos ahora ha emplazado a los profesores de la Escuela de Iniciación Artística (EIA) La Vecindad para que puedan seguir trabajando, pues tienen que ser avalados por el IMBAL, pero consideraron que la convocatoria o no está bien sustentada en la ley o está amañada, hecha muy a modo para que los allegados de la directora puedan ser aceptados en lugar de la plantilla que estaba funcionando por muchos años, pero tras la reunión del pasado 12 de agosto, que les dijeron les hablarían para el “concurso de oposición”, no han vuelto a saber nada.

Mientras para muchos de los profesores ya no tiene caso luchar por un lugar, para otros que están a punto de perder su trabajo de muchos años, sino es que ya lo perdieron, señalaron tras la reunión virtual con la responsable de la EIA, “la autoridad –la dirección de La Vecindad- dicen que nosotros sacamos nuestros puntos de la ley del INBAL para la EIA del 2013, y la ley de hoy está reformada o actualizada. Se le cuestionó a Verónica García –directora- por qué antes no habían sometido a examen de oposición a los docentes del programa INBAL y me dijo que porque era un programa piloto que les autorizó la institución y los maestros fueron muy poquitos, como cuatro creo”.

Incluso, dijo que los niños fueron solo de seis a nueve años y no tuvieron que hacer examen de colocación porque dentro de ese supuesto programa piloto se recibió solo a pocos alumnos, siendo todos de nuevo ingreso. Ahora lo que “queremos saber en qué parte de la ley existe esa actualización de INBAL para EIAS para saber si es verdad que no puede INBA capacitar a la plantilla docente que ya está, justificar la permanencia de las coordinaciones”.

Recordaron que, al solicitar la reglamentación para poder participar y cumplir con el trámite, un funcionario de apellido Moncada les dijo “no podíamos saber nada del trámite de INBAL hasta que se concretara, que era confidencial”

Solicitarán ante Transparencia una explicación detallada de los trámites ante INBAL y de paso el reglamento. También un desglose del empleo del presupuesto 2021 tanto estatal como de la Federación para EIA y Proyectos Especiales.

Aunque muchos de los profesores dijeron que prevalece el desánimo y por momentos quieren dejar de estar en conflictos y que la directora de la Vecindad, haga lo que quiera, “pero igual nosotros como papás aplicamos ya para el examen de nuestros hijos. Creo que lo mejor que ustedes pueden hacer es mandar su solicitud de aplicación sin miedo y con la frente bien en alto. Mientras buscaremos mover las piezas a favor de lo que es justo, buscando la ley. Yo los defendí a tal punto que las señoras acarreadas por Verónica dijeron que yo ‘amenazaba’. Pero la comunidad respalda al comité y somos mayoría. Creo que es como romper un círculo vicioso todos de darnos por derrotados. Quedarnos en la raya si es necesario, pero no desistir. Ese es mi mensaje para los maestros”, afirmó la señora Cecilia una de las madres de alumnos con mayor activismo.

Por eso, después de una reunión que sostuvieron con la dirección de la escuela, profesores y padres de familia, el planteamiento fue que “la realidad de lo que significa que a las niñas y niños se les haya ofrecido solamente un programa de tres años de duración. Es decir, la población de EIA consta de menores de 6 a 17 años, para los cuales fue diseñado un programa de 9 años en música y artes visuales. Danza al parecer es un caso aparte, porque desde ahora solo cuenta con tres niveles de duración, de un año cada uno; y Teatro cuenta con 4 niveles (4 años), con la opción de después continuar en la compañía juvenil de teatro. El objeto de los programas respectivos de 9 años es que un niño de los 6 a los 17 pueda transitar por tres etapas: inicial (tres años), intermedia (3 años) y avanzada (3 años). Esto es con la finalidad de que un estudiante al egresar de EIA, pueda contar con el nivel necesario para acceder a un segundo año de propedéutico y posteriormente aspirar a la licenciatura en el arte de su especialidad. Me parece que el acortamiento a tres años lo hicieron en la STyC como un mero trámite para ajustar su cuestión presupuestal, sin tomar en cuenta la educación artística de los niños y jóvenes. Se verían afectados tanto los niños chiquitos quienes saldrían con su "certificado oficial" sin poder haber alcanzado un nivel intermedio, los intermedios que nunca llegarían a nivel avanzado y los avanzados para los que muy probablemente no haya grupos para que sigan creciendo artísticamente. No queremos jóvenes que se queden en "el limbo" como bien dijo El Sol de Cuernavaca, de su preparación artística. Considero que se debe actuar al respecto”, señalaron los profesores.

Finalmente, el comité de padres de familia de la Escuela de Iniciación artística, solicitó el conocimiento claro acerca de la transparencia a la convocatoria de maestros para la EIA. Debido a que la vez pasada que se gestionó la incorporación al INBAL, se comenzó a capacitar a los maestros ya existentes y ahora se lanza una convocatoria que es muy poco específica de un momento a otro.

Lo cual, dijeron, genera muchas dudas y pone a pensar acerca de su factibilidad de ser resuelta a discrecionalidad para favorecer a intereses particulares. En la misma convocatoria no se dice ¿Cómo se evaluará el currículum vitae de cada aspirante?, tampoco se dice de los criterios a evaluar en cada aspirante y la tabulación de la puntuación que se asignará a cada uno de los criterios. Incluso ¿cuál es el reglamento y el procedimiento para determinar la comisión dictaminadora? ¿Quiénes integrarán la comisión dictaminadora?, dudas que no han sido respondidas por la autoridad de cultura.