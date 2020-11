Cuestiona Iglesia católica legalización de marihuana

A un paso de que la marihuana sea legal en México, la Iglesia católica en Morelos manifestó su preocupación sobre la agenda política que encabezan las autoridades actuales, señalando que se tiene que reconocer que están aprobando reformas por intereses de grupos y personas pero no por la paz de la nación.

Luego de que la semana pasada el Senado de la República aprobará la regulación y despenalización del uso lúdico de la marihuana, el vocero de la Diócesis de Cuernavaca, el padre Tomás Toral Nájera, afirmó que en la agenda política de las autoridades se encuentran diferentes temas para los que México podría no estar preparado, como es la legalización del cannabis.

Precisó que en el momento que una persona incursiona en la política, en algún puesto de dicha envergadura, es necesario mirar que el bien común esta por encima de cualquier otro tema y los asuntos que se traten tienen que estar a favor del ser humano, “ hay temas que se tocan pero son bajo intereses de grupos, personas y sabemos que este sentido, del uso de la marihuana, viene en una agenda política; es importante reconocer que no son las agendas políticas las que le van dar paz a la nación ni aquellos intereses personales ”.

El vicario de la iglesia diocesana, mencionó que para erradicar realmente la violencia e inseguridad en el país, se necesita educar a las nuevas generaciones con base en la dignidad, civismo y ética; no se trata, destacó, de implementar leyes para contrarrestar lo que se pensaba no estaba bien, la marihuana, el aborto, cualquier cosa que vaya contra de la dignidad del hombre, no porque se aprueben leyes a favor de algunos, entonces esto va a disminuir la situación.

La iglesia, advirtió, estará al pendiente de conocer el fondo de la agenda política federal, que más allá de la bondad y felicidad, simplemente están hablando en contra del ser humano.

La legislación que modifica, reforma y adiciona varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, establece, entre otras cosas, que para el autoconsumo se permitirá la siembra, cultivo, cosecha y preparación de cannabis, siempre tomando en cuenta una cantidad límite de cuatro plantas de cannabis psicoactivo.

El presbítero expresó que es necesario conocer realmente qué incluye y trae consigo la nueva Ley para la Regulación del Cannabis, toda vez que si bien se habla de un sentido lúdico y medicinal, puede pasar más allá, es decir, posteriormente se pretende legitimar el uso de otras sustancia