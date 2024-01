Cuernavaca repara nuevos baches en la avenida Universidad

Después de que pobladores reportaron que la recién inaugurada avenida Universidad presentó baches en los últimos días, las autoridades municipales informaron que ya los reparan.

¿Por qué surgieron nuevos baches?

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca, Demetrio Chavira de la Torre, informó que los baches se debieron a afectaciones en las tuberías de la red hidráulica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

“En la avenida Universidad, algunos de los baches se debieron a fugas de agua potable. Se repararon las fugas, y están por reparar el bacheo por estas dos fugas que se presentaron en la avenida Universidad, principalmente al norte, cerca de donde está el bar”.

Al ser cuestionado sobre los trabajos previos en esta zona, el funcionario explicó que se realizó una sustitución de concreto hidráulico y también trabajos de pavimentación asfáltica.

En cuanto a la aplicación del recurso en esta obra, Chavira de la Torre enfatizó que el SAPAC ya reparó las fugas, por lo que solo están esperando que la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos de Cuernavaca continúe con los trabajos de bacheo.

“En este caso, se repararon las dos fugas que aparecieron, y están por terminar de bachear en el área de sustentable. Pero no es en relación a toda la obra de la Avenida Universidad, no es que sea de mala calidad… La obra está en funcionamiento y si hay una fuga, SAPAC lo corrige y Sustentable continúa con el bacheo”.

Costo es cubierto por SAPAC

Dijo que estas acciones no representan una mayor inversión para las arcas municipales, ya que están cubiertas por el SAPAC. Mencionó que durante la rehabilitación de la avenida, no se detectaron fugas de agua potable, por lo que no fue necesario cambiar la línea de agua.

Obras pendientes de 2023

Respecto a la conclusión de obras pendientes de 2023, el secretario informó que serán entregadas a más tardar este mes de enero, principalmente las que se encuentran en el centro de Cuernavaca. Entre las calles pendientes de concluir se encuentran Calzada de los Reyes, calle Francisco Leyva y Degollado.

“Nos falta terminar prácticamente las obras de 2023. Nos estamos apurando para terminar en este mes y poder empezar con el programa anual de obra pública de 2024”.