El Estado abandonó a Cuernavaca: Urióstegui Salgado

"A la capital del estado le ha faltado el respaldo y acompañamiento de quien, siendo ahora responsable de la entidad y exalcalde de la misma, la abandonó a su suerte; ni eso, ni el golpeteo sistemático de un medio de comunicación son lo suficientemente fuertes para arruinarnos, yo no me venzo, la adversidad me estimula”, dijo el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, tras rendir su segundo informe de gobierno.

Destacó que al inicio de su administración encontró una ciudad abandonada; sin embargo, dijo, continuará trabajando en beneficio de la ciudadanía; asimismo, exhortó a las autoridades estatales a trabajar en conjunto para atender la inseguridad que aqueja a la capital del país.

La actual administración municipal, dijo, ha trabajado a favor de los cuernavacenses para alcanzar nuevos retos con miras al 2024 y entregar mejores resultados a la ciudadanía que depositó su confianza en la administración durante las elecciones de 2021, y para ello se han tomado decisiones inspiradas en satisfacer las necesidades de la población.

"Hemos establecido como condición indispensable gobernar escuchando a la gente, con honestidad, transparencia y rendición de cuentas; somos abiertos al diálogo y estamos abiertos a la crítica, pero no nos enfrascamos en que la gente cambia de opinión por un interés meramente económico, eso se ha convertido en una forma de extorsión políticamente aceptable para algunos, pero no para nosotros, preferimos padecer los ataques que entregar los recursos que legítimamente le pertenece al pueblo", expuso el alcalde.

Después de rendir su segundo informe de actividades, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, llamó a las autoridades estatales a trabajar en coordinación para atender situaciones en materia de seguridad

Por último, llamó a la seguridad pública estatal para trabajar de manera coordinada, tomando en cuenta a Cuernavaca para diferentes temas de prevención del delito y de procuración de justicia.

Expuso que, a pesar de que fueron expresos en no adherirse al Mando Coordinado, “es obligación del ente estatal brindar la protección y seguridad de todos los municipios, sin excepción, ya que no tener un convenio o un documento firmado, no los exime de sus responsabilidades”.