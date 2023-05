Cuauhtémoc Cárdenas, agradecido con las maestras de Morelos

Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano se dijo enteramente agradecido con las maestras de Morelos, particularmente quienes imparten clases en la Casa de Cultura Lázaro Cárdenas y el Internado Palmira de Cuernavaca, lugares en los que estuvo presente este 23 de mayo, los cuales le pertenecieron a su padre.

En entrevista con el Sol de Cuernavaca, Cárdenas Solorzano reconoció la labor, convicción y entusiasmo de quienes se suman a la formación educativa, social y cultural.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Muy importante ha sido la firmeza de la convicción y el entusiasmo de las maestras son una parte fundamental para el desarrollo de una entidad”, expresó.

Asimismo, reconoció que fue justamente un grupo de mujeres denominadas “Palmireñas”, quienes desarrollaron este espacio, el cual se coloca como un gran referente cultural y del humanismo cardenista que impulsó Doña Amalia, esposa del general Lázaro Cárdenas.

Cuauhtémoc Cárdenas recordó los inicios de lo que hoy es la Casa de Cultura y el internado, pues antes este espacio fue una granja propiedad de Lázaro Cárdenas en los años 30.

El director de El Sol de Cuernavaca, Daniel Martínez junto a Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Pero con el paso del tiempo, la propiedad quedó en el olvido hasta el año 2021, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) invirtió 50 millones de pesos para rescatar este espacio y continuar abonando a la cultura en la entidad.

Así recordó Cuauhtémoc Cárdenas, en su visita a #Cuernavaca algunos de sus momentos en la Casa Cultural Lázaro Cárdenas y en el internado Palmira

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/iAFKKswlME — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 23, 2023

Por otro lado, Cárdenas Solorzano se dijo feliz de poder visitar la casa de cultura que alguna vez le perteneció a su padre, y prefirió no hablar sobre política.

Finalmente, cuestionado sobre si es una de las piedras angulares de la izquierda en México, respondió entre risas: “Pues ahí si no pudiera decirte, no me siento así en ningún sentido, pues simplemente soy un luchador”.









Únete a nuestro canal de YouTube