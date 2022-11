Internado Palmira le apuesta a la cultura

El Internado Palmira es una de las escuelas para mujeres con amplia tradición y experiencia en Morelos, pues cuenta con más de 80 años de brindar educación y acompañamiento a todas las niñas que desean continuar con sus estudios.

Ha sido testigo del paso de muchas generaciones y hoy más que nunca sigue vigente y con las puertas abiertas para recibir a nuevas estudiantes.

“Es importante que todas las personas sepan que el Internado Palmira sigue vivo. Estamos brindando la educación secundaria para que todas aquellas señoritas en edad escolar de 11 a 15 años realicen sus estudios, ya sea en la modalidad de internado o externado”, dijo María Isabel Martínez Guerrero, directora del plantel.

Como se mencionó anteriormente, el Internado Palmira va de la mano con la educación secundaria, por lo que lleva el nombre de Escuela Secundaria Técnica No. 1 General Lázaro Cárdenas del Río, y se encuentra ubicada en Avenida Palmira 183, en la ciudad de Cuernavaca.

Su principal objetivo es formar a niñas de bien y apoyar a aquellas que vengan de algún entorno difícil y que buscan aprender o concluir sus estudios en nivel secundaria.

La directora Martínez Guerrero platicó a El Sol de Cuernavaca que lo más importante para quienes forman parte del Internado Palmira es inculcar valores, cultura y las tradiciones mexicanas. Muestra de lo anterior es el concurso de catrinas y ofrendas que realizan cada año con las estudiantes para fomentar su creatividad.

“Para el próximo ciclo escolar estamos priorizando aprendizajes fundamentales, pero sobre todo rescatar toda la cultura que tenemos en nuestra institución representada por alumnas que vienen de diferentes estados de la República Mexicana”, explicó .

Cada ciclo escolar reciben a estudiantes de todos los estratos sociales; sin embargo, cada una debe realizar un examen de conocimientos para formar parte de la secundaria. Y es que el Internado Palmira tiene entre sus principios ayudar a las alumnas que menos tienen y quienes más lo necesitan.

“Es importante que la gente siga conociendo el internado para que en cualquier momento vengan y conozcan esta bonita escuela que está muy cerca del centro de Cuernavaca”, dijo Isabel Martínez.

Sin embargo, aunque para muchos el tema de los internados parezca algo delicado, la directora precisó que siempre buscan que las alumnas vean su escuela como un lugar seguro, digno y agradable; reiteró la importancia de que la escuela cumpla con la función social tan importante.

En cuanto al tema del Internado se realizará un estudio socioeconómico, aunque lo más importante es que las alumnas acepten estar de manera voluntaria.

Asimismo, las cuotas que brindan los padres de familia son mínimas, puesto que al ser una escuela pública sólo solicitan el apoyo para algunos materiales, y para las chicas que se encuentran en la modalidad de internado se les pide atender sus necesidades de higiene personal; sin embargo, este apoyo no es obligatorio, ya que quienes no puedan cubrirlo no será condición para no permitir el acceso a la educación.

Por último señaló que el instituto recibe aportaciones y donaciones en especie para que las alumnas tengan una mejor calidad de vida y su estadía sea más placentera.









