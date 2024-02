Cuauhtémoc Blanco reconoce que Morena podría perder alcaldías

Por “oportunistas”, Morena podría perder varios espacios en las presidencias municipales durante las elecciones de junio, aseguró el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien subrayó la importancia de elegir conscientemente a los candidatos.

Blanco Bravo afirmó que dar prioridad a personas de otros partidos limita las oportunidades para los miembros de Morena, y aclaró que él no intervendrá para imponer candidatos.

Es una situación complicada porque no estás dando la oportunidad a mucha gente de Morena. Yo no intervengo ni intervendré en el tema de las elecciones porque no me corresponde

Añadió que presidentes municipales actuales de Morena y aspirantes a diputaciones locales han expresado su descontento con la dinámica interna del partido, sintiendo que se les niega la oportunidad de participar en el proceso electoral.

Hay muchas quejas, según me han comunicado algunos presidentes municipales y algunos aspirantes a diputaciones, porque no están recibiendo oportunidades y están a la espera de ellas

El gobernador sugirió que el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, debería prestar atención a la situación de los actores políticos en Morelos, especialmente los diputados que han mostrado cercanía con la oposición.

A pesar de que Blanco Bravo ingresó a Morena tras iniciar su carrera política en el Partido Social Demócrata (PSD) y luego en el Partido Encuentro Social (PES) -con el primero ganó la alcaldía de Cuernavaca y con el segundo la gubernatura del estado-, insistió en que solo será observador del proceso electoral, ya que no es su función intervenir, imponer o decidir sobre las candidaturas de este año.