Cuauhtémoc Blanco minimiza desbandada en Morena

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, rechazó que hubiera una fuga importante de 40 mil militantes de Morena, encabezados por Arnulfo Montes Cuen, Lucía Meza y María de la Luz Villa, para ser parte del proyecto de la senadora y precandidata de la coalición PAN-PRI-PRD.

“Imagínate este personaje (Arnulfo) que siempre quiso un hueso aquí y no se lo dieron, y realmente pues no trae nada, no trae mucho, creo que sólo trae a sus familiares y tres amiguitos de ahí de la cuadra”, dijo Blanco Bravo.

Fue la mañana del domingo 21 de enero que Montes Cuen dio a conocer en rueda de prensa su salida del instituto político con miles de familias que antes simpatizaban con Morena.

Sin embargo, Blanco Bravo negó que fuera un número tan elevado de militantes los que se fueron al proyecto de la oposición, pues dijo que Montes Cuen no cuenta con tantos seguidores como los tiene él, la precandidata Claudia Sheinbaum y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

No, ya te dije, tiene a sus familiares y dos vecinos. ¿Cómo va a tener 40 mil? Ni que fuera López Obrador, ni que fuera Claudia Sheinbaum, ni que fuera Cuauhtémoc Blanco Bravo

En este sentido, negó que sea un fuerte golpe para Morena, pues mencionó que así ocurre en periodos electorales en donde personajes han brincado de un lado al otro en busca de obtener un cargo público.

Además, mandó un mensaje en el cual le desea el bien y que espera que obtengan un “huesito por allá”, es decir, en la oposición de Morena que han formado dichos institutos políticos para competir por la gubernatura de Morelos.

“Que le vaya bien y ojalá le den un huesito allá... Además, él siempre ha brincado de un lado al otro, no se nos hace extraño que haga eso”, dijo.

Renuncias en serie

El fin de semana se dio a conocer también la renuncia de María de la Luz Villa como secretaria de organización de Morena.

La senadora Lucía Meza, quien a finales de 2023 también confirmó su salida de Morena para ser precandidata de dicha coalición, encabezó el evento en Jiutepec, donde con boleta en mano, miles de personas confirmaron su salida de Morena.