'Que ladren los perros; estoy feliz con lo que he hecho': Cuauhtémoc

“Como se dice en el fútbol: qué ladren los perros”, dijo el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de las críticas que ha recibido por parte de diferentes entes políticos y grupos de la sociedad a unos meses de dejar la gubernatura.

“Se vienen las elecciones, que digan, que hablen. Yo estoy contento y feliz con lo he hecho, la gente sabe lo que hemos trabajado, en la vida creo que, de todos los gobernadores, nunca se han bajado 2 mil 600 millones de pesos para todos los municipios, es una cantidad muy fuerte”.

Blanco Bravo dijo que en su gestión se ha apoyado a la gente humilde, así como a todas las demarcaciones; sin embargo, está seguro que los ataques hacia su persona y a su gobierno van a continuar.

“Van a seguir y conforme lleguen las elecciones, pues, van a seguir atacando, pero ya se los he dicho muchas veces: que sigan, están desesperados, quieren ganar y van a seguir desesperados, entonces vamos a seguir trabajando y que sigan hablando, porque así es”, mencionó.

El mandatario estatal dijo que, a diferencia de él, su antecesor Graco Ramírez no se podía parar en la plancha de la Plaza de Armas ante los señalamientos en su contra por presuntos actos de corrupción. “Hace dos años (sic) Graco no podía pararse en la plaza y yo sí me puedo parar, orgullosamente lo digo”.

Lo anterior en alusión a su quinto y último informe de gobierno celebrado la noche del 15 de febrero, al que calificó como “el mejor de todos” los que realizó durante su mandato.



“Me queda muy poco tiempo y me voy muy feliz, muy contento. La verdad que fue muy agradable estar en este último informe y mucha gente lo reconoce, yo creo que fue de los mejores informes durante cinco años”.

‘Blanco Bravo vino a mofarse de los morelenses’

“El estado de Morelos no tiene un gobernador; Cuauhtémoc Blanco solo vino a mofarse de los morelenses”, dice Humberto Arriaga Cardoza, presidente de la Asociación de Discotecas y Centros de Espectáculos (ADICE).

“No sé quién sea ese señor; no tenemos gobernador. A las autoridades, queremos que trabajen y cumplan las promesas que hicieron hace cinco años. En el caso de un supuesto gobernador que tenemos, que yo no lo veo ni reconozco como gobernador, se ha venido a mofar de los morelenses y eso no lo merecemos”.

Comentó que, una de las deudas pendientes del gobierno para con la sociedad y los diversos sectores, como el empresarial, es el respeto y escuchar a la ciudadanía especialmente en las justas llamadas de atención y reclamos.

Durante el quinto informe de Gobierno, Cuauhtémoc Blanco Bravo, destacó que entidad inspira confianza a inversionistas nacionales e internacionales, sin embargo, los empresarios destacan que algo fundamental para la inversión es el clima de la seguridad, que desafortunadamente es una de las asignaturas pendientes del actual gobierno.

“Me parece que sí hay flujo de inversiones, quizás no como quisiéramos que las hubiera, sin embargo, las cosas van caminando, pero básicamente la asignatura que más nos interesa en este momento es el de seguridad, que es la que detona el desarrollo económico y la inversión, y los datos los tenemos frescos día con día”, mencionó Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Deja un estado destrozado: PRI

Para el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Blanco Bravo deja al estado lastimado, “destrozado en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en turismo, en el campo, en salud; ha sido lo peor que nos pudo haber pasado a los morelenses”.

El dirigente del PRI agradeció que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tomó al mandatario estatal en consideración para postularse a otro cargo de elección popular, ya que, adelantó, los partidos de oposición buscarán que pague por cada una de las cosas que hizo mal en el estado.

Con información de Maritza Cuevas y Jessica Arellano