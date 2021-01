Cuauhtémoc Blanco es motivo de ruptura

La alianza electoral entre el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el Partido Encuentro Social (PES), podría terminar por definirse en tribunales, auguró uno de los fundadores del partido de Andrés Manuel López Obrador, pues la militancia está próxima a votar en consejo extraordinario las acciones que tomarán en torno a la decisión de los dirigentes nacionales.

En entrevista telefónica para El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, Guillermo López Ruvalcaba, dijo que recientemente 43 consejeros de Morena de un total de 50, votaron contra la alianza con el PES y lo hicieron saber al dirigente nacional Mario Delgado argumentando que el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, traerá como consecuencia un castigo que terminará cargado Morena.

“Seguramente esto terminará en el Tribunal Estatal Electoral o el Tribunal Federal Electoral, ya pasó en San Luis Potosí, porque en el Consejo Nacional se aprobó que las alianzas deben contar con la aprobación del Consejo estatal lo cual no ocurrió, no se consultó a los consejeros”.

El próximo jueves 7 de enero Morena llevará a cabo la Sesión Extraordinaria, misma que en el cuarto punto del orden del día se espera sometan a votación las acciones que han de emprender contra la decisión basada en una política “aliancista” de Mario Delgado, acusa López Ruvalcaba.

“No es cuestión de principios, tampoco de rebeldía, sino del actuar de este gobierno que en dos años no se han visto los resultados y en la próxima elección los morelenses van a castigar ese actuar como ya ha ocurrido en otros procesos electorales, y entonces Morena no tiene por qué cargar con eso. Yo mismo me di cuenta desde adentro que existe una falta de atención en la administración pública, es eso, si las cosas fueran diferentes los integrantes de Morena no estarían en contra de ir en alianza”.

Negó que sea el propio Presidente de la República y líder moral de Morena, quien haya metido las manos en la firma de la alianza con el PES en Morelos; “Andrés Manuel no tiene las manos metidas en el proceso de Morena, el PES dice que ha apoyado todas las iniciativas del presidente en el Congreso de la Unión, es verdad, pero eso no significa que deba chantajear al partido”.

Dijo que a pesar de que el Consejo Estatal entregó un documento con firmas en las que se rechazaba la alianza con el partido de Cuauhtémoc Blanco Bravo, resultó insuficiente “aun cuando se están violentando los derechos políticos de la militancia, y eso seguramente se definirá en el tribunal porque se va a impugnar la alianza”.