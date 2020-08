¿Cuáles son los beneficios de la lactancia? Aquí te decimos

Hemos tratado con mujeres quienes desde un principio te dicen que no quieren amamantar a sus hijos y debemos respetar, ellas tendrán sus decisiones, pero son muy pocas; de 10, ocho o nueve están a favor de lactar y son muy pocas las que no quieren”, refiere la cardióloga pediatra del IMSS, Laura Dolores Díaz León, adscrita al Hospital Regional número 1 de Cuernavaca.

En el hospital se lleva a cabo una intensa campaña para que cada vez más mujeres se decidan por la lactancia materna, campaña que se intensifica durante la semana del 1 al 7 de agosto cuando se conmemora esta fecha, que para este 2020 se adhirió la temática en la que también de esta forma se contribuye al medio ambiente.

Los beneficios son múltiples, como es el sistema inmunológico, reduce infecciones y se evitan con ello 823 mil muertes en menores de cinco años a nivel nacional por diversas enfermedades; se combaten enfermedades gastrointestinales y se tiene niños más inteligentes quedando demostrado con estudios que tiene un IQ (Cociente Intelectual) más alto y un mejor rendimiento escolar que continúa en la etapa adulta.

Además de enfermedades propias de un recién nacido como mala oclusión intestinal y dentición, los protege contra la obesidad “recordemos que México es el primer lugar en obesidad infantil”; para las mujeres evita problemas de obesidad, sobre peso, y reduce el riesgo de cáncer de mama u ovario.

Algunas de las razones por las que mujeres han manifestado su deseo de no amamantar tienen que ver con información falsa como el “que tienen implantes y temen que no les queden igual, pero es algo que les explicamos y que pueden corroborar con su cirujano plástico; no afecta ni a ellas ni al bebé”.

Así como por otros obstáculos que enfrentan como la incorporación a sus actividades laborales, por lo que tiene que incluir formula; “aunque no está recomendada a menos que la mujer haya tenido un parto gemelar en la que la producción de leche no sea suficiente para los dos”.

La lactancia materna está recomendada desde el día 1, hasta los seis meses de vida, incluso extenderse hasta el año o los dos años como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A fin de obtener una producción de leche adecuada se recomienda beber de 2 a 3 litros de agua al día, sin tener que ingerir otros productos.