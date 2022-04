¿Cuál es tu misión en esta vida? Párroco Arrieta llama a la reflexión

"Que no se les olvide que más importante que las escenificaciones de Semana Santa, es la Resurrección. Todo esto tiene sentido porque Jesús resucita y está vivo en medio de nosotros”, señaló el párroco Germán Arrieta Fuentes de la iglesia de San Miguel Arcángel de Jojutla.

Desde el Santuario del Señor de Tula, el párroco confirmó que con el semáforo epidemiológico en verde, y tras dos años de restricciones por la pandemia, hay alegría de regresar las actividades tradicionales de Semana Santa como las escenificaciones; aclaró:

“Que la gente no se quede con eso, en el fondo es poder dar gracias a Jesús que entrega su vida por nosotros y nos da la salvación y nos da la oportunidad de que también nosotros podamos cumplir nuestra misión. La Semana Santa es ver a él, que tiene su misión y analizando cual es nuestro camino, y el viacrucis, es el camino hacia esa entrega, hacia esa pasión y esa muerte”.

Agregó, a unos minutos de celebrar la misa, que el regalo que Dios nos da es la Eucaristía del jueves con el don de sacerdocio, “qué mejor regalo que la resurrección y todo esto tiene sentido porque Jesús resucita y está vivo en medio de nosotros”.

El padre destacó que en esta parroquia se vive la pascua con actividades durante toda la semana; pláticas a los niños a través de la pascua infantil, a los jóvenes en la juvenil y por la tarde a los adultos.

"El jueves celebramos el lavatorio de pies, que es el sentido que nos lleva a descubrir la eucaristía; el viernes a las 08:00 horas saldremos con el viacrucis y también van las personas que hacen estás escenificaciones del camino de Jesús a la cruz, lo hacemos por la mañana a partir de las 08:00 horas, por la tarde la adoración de la cruz"

El sábado a las 19:00 horas se celebra la resurrección de Jesús. Son todas las actividades, a la par nosotros llevamos a cabo la liturgia y los que nos representan lo hacen posteriormente.

Desde este lugar, que nos recuerda todo lo que ha vivido Jojutla tras el sismo del 19 de septiembre y la pandemia, por lo que llamó: "La gente tiene que entender que en este tiempo, donde vemos guerra, violencia. Todos necesitamos encontrar la paz, pero no se encuentra en nuestro hogar encerrados o solo divirtiéndonos, hay tiempo para todos y yo no digo que no los hagan, pero que también se den tiempo para encontrarse en esa paz interior que se sólo la da Dios".

Una de las escenificaciones más concurridas es la de Jojutla y la Zacatepec, pero estas se habían suspendido durante los primeros dos años de la pandemia del Covid-19.





