Continúa la Feria de la Flor en manos del Ayuntamiento

Después de que en redes sociales circulara que la Feria de la Flor de Cuernavaca 2023 pasaría a ser dirigida por particulares o en el peor de los escenarios, cancelarse, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Humberto Paladino Valdovinos desmintió estas versiones, y dijo que el Ayuntamiento continuará al frente de la feria, asegurando que lo único que cambio fue la empresa que traerá los juegos mecánicos.

Local Ferias en Cuerna, un imán en la primavera

“En un momento nos quitaron aparentemente de la jugada, sin embargo, yo les quiero decir que lo único que se cambió hasta ahorita, son los juegos mecánicos, es otra empresa, no es la que teníamos nosotros, nos deslindamos nosotros de esa responsabilidad… nosotros decimos que no podemos hacernos responsables de una empresa que nosotros no conocíamos”, explicó el Paladino Valdovinos.

La nueva empresa que traerá los juegos mecánicos será la responsable de lo que llegue a ocurrir con sus juegos, por lo que tienen que entregar la documentación correspondiente a Protección Civil.

“Lo que nosotros señalamos es que no es nuestra responsabilidad los juegos mecánicos de una empresa que hasta ese momento no conocíamos, esto es lo que ha provocado, que se especule que es lo que va a pasar en la feria… la empresa tiene que garantizar los espacios a todos aquellos que han comprado sus espacios, que no invadan terreno y Protección Civil será la responsable de dar el visto bueno, para que garantice un evento familiar y seguro”, mencionó el secretario.

Hasta ahora, los espectáculos musicales, la venta de los viveristas y artesanos, continuarán como estaba planeado en un inicio, lo único que le piden a la empresa de juegos mecánicos es respetar los espacios ya vendidos.

La Feria de la Flor de Cuernavaca 2023 tendrá lugar en avenida San Diego y se realizará del 31 de marzo al 09 de abril, de las 13:00 a las 22:00 horas, con un costo de 35 pesos por persona.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube