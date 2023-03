Sigue en duda el Palenque Cuernavaca 2023: Protección Civil

La Coordinación Protección Civil (PC) de Cuernavaca informó que el Palenque 2023 continúa con el proceso de los dictámenes para recibir el visto bueno y se autorice su realización.

Rocío Guadarrama García, titular de PC en Cuernavaca, mencionó que continúan los diálogos y acuerdos con los coordinadores del Palenque 2023, ya que deberán presentar la documentación necesaria en cuánto a las recomendaciones que la Coordinación emitió, de no ser así, aunque hayan vendido todos los boletos, no se podrá llevar a cabo el evento.

“Hemos hecho varios recorridos, se les está dando ahorita un aviso para que cumplan con todas las medidas de seguridad, más que nada estructurales, en lo de la nave y gradas hemos estado yendo a hacer las revisiones; tienen esta semana, prácticamente al lunes para que me entreguen su carpeta y que ya me presenten su programa, sus dictámenes y todo lo que conlleva darles el visto bueno”.

Guadarrama García reiteró que los organizadores continúan trabajando en las reparaciones del Recinto Ferial de Acapantzingo, lugar de se tiene previsto que se desarrolle el Palenque 2023 del 31 de marzo al 16 de abril; Guadarrama García hizo hincapié en que los encargados del evento tendrán que cumplir con los requerimientos para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Aún no cumplen al 100 por ciento y están condicionados, hemos hecho revisiones, pero no podemos darles ahorita un informe hasta que no termine el plazo que se les dio que son 10 días antes del evento, si ellos no cumplen, vendrán sanciones y les haremos la notificación de que no se podrá llevar a cabo el evento”.

Asimismo, uno de los puntos por los cuales la coordinadora fue cuestionada, fue el tema de energía eléctrica, puesto que desde que se dejó de hacer el Palenque y la Feria de la Flor en el Recinto Ferial, éste no había recibido mantenimiento, incluyendo el arreglo de los transformadores que fueron robados.

Por ello, anunció que los organizadores se encargaron de contratar una planta de luz, la cuál también se ocupa para realizar las reparaciones correspondientes, incluso buscaron el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe mencionar que hasta el momento y por la parte de los permisos de venta de alimentos, bebidas alcohólicas y presentación de espectáculos artísticos, el secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Carlos de la Rosa Segura, había señalado que se encuentran en orden, incluyendo las dos fechas adicionales que se abrieron para la presentación de dos de los artistas.





