Contagios de dengue en médicos merman atención al padecimiento

El aumento de casos de dengue en la entidad y la falta de acciones causó que los doctores también enfermen y que no puedan atender a los pacientes.

Ante esta situación, la legisladora presidenta de la Comisión de Salud, Andrea Gordillo Vega presentó un acuerdo parlamentario para exhortar al Gobierno de Morelos coordinar los esfuerzos para la efectiva contención de la enfermedad.

Además comentó que, extraoficialmente tiene conocimiento de más defunciones por dengue, de las que reconocen los Servicios de Salud en Morelos (SSM).

Ante el pleno la legisladora panista señaló que tras la pandemia por Covid-19, ahora el país se enfrenta al alza de casos producidos por el virus del dengue, el cual se pudo prevenir.

A nivel nacional se reportó un crecimiento del 73 por ciento de casos de dengue, en comparación con 2022. En Morelos el incremento fue del 23 por ciento, con respecto al año anterior.

Indicó que el estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de dengue, pero el tercer lugar lo ocupa en proporción de su territorio y su población.

Gordillo Vega explicó que existe un serotipo poco común y no hay suficiente inmunidad en la población. Recordó que en la tribuna advirtió que Morelos se debía preparar para las amenazas epidemiológicas futuras.

La legisladora indicó que, si no hubiera sido porque 15 diputados aprobaron un recurso para la atención de dengue, zika y chikununya, el estado no tendría ni un peso para la atención de casos: "El Gobierno federal que tanto presume tener un sistema de salud como el de Dinamarca no incluyó ni un solo centavo para la atención del dengue".

Lamentó que el Gobernador de Morelos prefiriera malgastar el recurso estatal en promocionar su imagen en vez de atender los problemas reales: "No se trata de pelear, sino de abrir los ojos y de actuar, debemos de solucionar el problema que hoy pasa en nuestro estado, un estado con una emergencia sanitaria".