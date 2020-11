[Segunda Vuelta] Conoce el divorcio administrativo

El divorcio administrativo se da cuando ambas personas acuerdan divorciarse y ambos son mayores de edad, no se debe de tener hijos en común y de común acuerdo han liquidado la sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron.

El divorcio es un proceso legal que tiene como propósito dar por terminado el vínculo matrimonial, por así convenir a los consortes. La legislación contempla diversos tipos de divorcio, los cuales se adaptan a las necesidades de los solicitantes.

Respecto el divorcio administrativo otra de sus características es que se debe de realizar hasta después de celebrado un año al menos del matrimonio.

Son varios requisitos los que se solicitan para este tipo de divorcio, algunos de los que más sobresalen son: Solicitud debidamente requisitada, Copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición (menor a un año), Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos durante el matrimonio, o teniéndolos, sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios, comprobando de manera fehaciente dicha circunstancia, Manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, que la divorciante no está embarazada, o constancia médica que acredite que ha sido sometida a intervención quirúrgica que la imposibilite definitivamente para procrear hijos, entre otros documentos.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del estado de Morelos el tramite se puede realizar en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil ubicadas en la colonia Chapultepec del municipio de Cuernavaca, pero también se pueden realizar en los municipios de: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlan , Tepalcingo , Yautepec, Yecapixtla, Zaculapan, entre otros.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 horas a 15:00 horas.

El divorcio administrativo se celebrará en la Oficialía donde se contrajo matrimonio o en la Oficialía del lugar donde tuvieron su último domicilio conyugal los divorciantes. Las copias certificadas de las actas solo se presentan para cotejo. El costo del divorcio administrativo puede variar dependiendo de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de cada Municipio.