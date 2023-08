Conahcyt pone en peligro programas de calidad en la UAEM

El nuevo sistema de clasificación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) reubicó a muchos programas de posgrado como no prioritarios, lo que les marginará de obtener financiamiento para las instituciones y becas para los alumnos. En Morelos, de los 101 programas reconocidos por el Consejo como posgrados de calidad hasta el 2022, trece han perdido esa clasificación y siete más se encuentran en revisión, lo que dejaría a sólo 81 posgrados locales, todos ellos de universidades públicas, con la posibilidad de acceder a becas de manutención.

Brenda Valderrama Blanco, académica e investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Academia de Ciencias de Morelos, criticó severamente esta situación al explicar que es un asunto grave porque si en la entidad y el resto del país se deja de formar a profesionistas mejor preparados, la ciencia y el resto de las áreas de estudio se van a descuidar.

“La situación es grave y genera una enorme incertidumbre; el motor de la investigación en México son los estudiantes, ellos tienen el ímpetu y compromiso, sin ellos por supuesto que va a diluir la investigación”.

Sostiene que el desarrollo de nuevas ideas y el seguimiento académico requiere de toda la atención de los estudiantes, es por ello que son becados.

Para el doctorado la beca de manutención es de 18 mil 922 pesos con 20 centavos; maestría, 14 mil 191 pesos con 65 centavos y los estudiantes que cursan una especialidad reciben 12 mil 614 pesos con 80 centavos cada mes, montos que ocupan para costear sus alimentos, vivienda y viáticos.

Con la reclasificación de programas la institución más afectada será la Universidad Politécnica del Estado de Morelos porque pierde su único posgrado registrado, mientras que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quedarán fuera nueve de 52.

Áreas de prioridad

Este sistema antes de su modificación era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),el cual incluye la manutención del beneficiario, porque un requisito es que los estudiantes se dediquen a la investigación y estudio de tiempo completo.

Luego de las modificaciones ahora participan todos los posgrados, pero se ordenan por áreas de prioridad: biotecnología, medicina física, biología, biología, matemáticas, ciencias de la Tierra, ciencias de la salud, humanidades, artes, ciencias sociales y ciencias agropecuarias. Lo anterior, siempre y cuando sean alumnos de universidades públicas, por lo que deja descartados a los de instituciones privadas.

“Antes se calificaba la calidad, planilla de profesores, existencia de infraestructura, eficiencia de los posgrados, entre otros aspectos”, agregó.

Dijo que antes el Gobierno daba recursos a los posgrados para invertir en contratación de docentes, llevar a cabo intercambios, traer investigadores del extranjero como conferencistas, además de mejorar las instalaciones, pero esto también desaparece porque era parte del PNPC, que ahora se convirtió en Sistema Nacional de Posgrados.

Incertidumbre en académicos

Con los nuevos lineamientos los alumnos tendrán que hacer su solicitud y el Conahcyt será quien las revise y evalúe una por una. La investigadora sostuvo que los criterios de evaluación son “opacos” porque aún no conocen con exactitud qué se va a tomar en cuenta para aprobar las becas.

Ahora bien, de los posgrados “elegibles” aún falta una “segunda vuelta”, y en esta fase es cuando Conahcyt designará el número de becas, lo que solo aumenta la incertidumbre para el sector.

“De hecho no sabemos cuántas becas van a dar, si va a corresponder con la matrícula o la van a reducir, esto es muy grave porque los estudiantes, por ejemplo de la UAEM y UNAM, no saben si tienen dinero para pagar sus servicios y gastos personales, porque corren el riesgo de que a la mera hora les digan que no son candidatos a la beca”.

En busca de acuerdos

Por su parte, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, compartió: “Es un problema a corto plazo porque tendríamos mucho menos matrícula en posgrados y lo vamos a tratar de evitar a través del diálogo”.

Adelantó que habrá un reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, junto con la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, para establecer acuerdos.

Dijo que esta nueva normativa afecta directamente a los investigadores porque aún con los números actuales el país queda debajo de los promedios que tienen en otros países: "Si comparamos a nuestro país con otros a la hora de formar doctores estamos muy bajos".

Jesús Lozano es egresado de la Facultad de Derecho de la UAEM y hasta el 2022 llevaba tres años ocupando el recurso del Conahcyt para concluir su posgrado en protección de datos.

"La verdad me servía para pagar el depa, pagaba también los buses a la Ciudad de México; actualmente ya no solicito la beca pero me consta que es útil para cualquier investigador", indicó.







