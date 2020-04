Con medidas sanitarias, el mercado ALM sigue abierto

El mercado Adolfo López Mateos está abierto para satisfacer las necesidades de productos básicos y alimentos para la gente.

Asimismo, para el sustento de miles de familias que dependen de la actividad comercial.

Por ello, los comerciantes acatan las medidas sanitarias impuestas por las autoridades y mantendrá sus puertas abiertas a partir de las 06:00 y hasta las 17:00 horas.

Eso sí, no se permite la entrada a personas de la tercera edad, niños ni mujeres embarazadas.





Local [VIDEO] El mercado ALM no se cierra, afirma el alcalde Antonio Villalobos

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los dirigentes y representantes de comerciantes como Emilio Rosas Rico, de la Unión de Comerciantes; Plutarco Gómez Navarro, del Grupo Unido; Manuel Alejandro Delgado Ortega, Jorge González, de Pescaderías; y Patricia Osorio Serrano Delgado, representante de antojitos y refresquerías.

Aseguraron que con el apoyo de las autoridades, como la Guardia Nacional se habrá de controlar el acceso de los clientes para evitar el ingreso de personas de la tercera edad, niños o mujeres embarazadas.

Además, sólo ingresará una persona por familia, se sanitizará el ingreso, y se solicitará el uso de cubrebocas para prevenir contagios.

Los comerciantes, además usarán cubrebocas, gel y guantes.

Además, se propuso una señalización para una mejor circulación de los clientes dentro de la nave del mercado, con el compromiso de cada comerciante de sanitizar su local al abrir y cerrar.

También, se disminuirá el personal en cada negocio. En el caso de fondas y antojitos mexicanos sólo se venderá para llevar.

Se destacó que se impedirá que los ambulantes ingresen a la nave a vender sus productos.

No obstante, este sector, en su mayoría mujeres provenientes de Coatetelco, Xoxocotlá, Jantetelco, Temoac y Ocotepec demandaron que las dejen vender sus productos para porque "si no, no nos vamos a morir por el virus, nos vamos a morir de hambre".













Finanzas Apoyan a los abarroteros del ALM y a familias necesitadas

Local [VIDEO] Confirman tres casos de Covid-19 en el mercado ALM Local Restringirán accesos al mercado Adolfo López Mateos