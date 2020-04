Cierran tianguis de Jonacatepec

En el municipio de Jonacatepec se canceló el tianguis dominical, así como las actividades de todos los comerciantes ambulantes que se colocan en el centro del municipio

El ayuntamiento de Jonacatepec de Leandro Valle dio a conocer que por la jornada nacional de sana distancia, así como en prevención y mitigación del Covid-19, se dio la indicación de cancelar el tianguis dominical. Este tianguis se convierte en uno de los más grandes de la región, el cual se instala a unos metros del mercado municipal, donde los comerciantes de los municipios de Jonacatpec, Tepalcingo, Jantetelco y Temoac acudieron a un vendedor de sus productos, que van desde Los alimentos de todo tipo y artículos para el aseo del hogar, ropa, maquillaje, juguetes, dulces típicos, medicina alternativa, entre otro

No obstante, el mercado funcionará de manera normal, por lo que el Gobierno municipal está realizando acciones de sanitización y los comerciantes están obligados a utilizar cubrebocas, gel antibacteriano y guardar siempre el metro y medio de distancia entre las personas.

También se cancelaron las actividades de vendedores ambulantes que solían ubicar los días viernes, sábado y domingo frente al reloj de Jonacatepec.

Por instrucciones del presidente municipal, Israel Andrade Zavala, los negocios que permanecen cerrados hasta nuevo aviso son los salones y jardines para eventos, bares, centros de cultos, gimnasios, centros deportivos y balnearios.

Al respecto, los ciudadanos se perderán el acuerdo con estas acciones de prevención, pues se indica con esto se puede evitar la aglomeración de personas a la hora de ir a comprar los alimentos para sus familias; además, así se lograrán tener las plazas y calles libres.

Sin embargo, las autoridades del municipio de Jonacatepec las medidas de prevención, ya que hubo personas que llegaron de otros estados a "descansar" en el municipio.

“Aquí no tenemos el virus aún, pero no podemos llegar a la gente que viene de la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México y qué se andando en el municipio, venga y nos contagie. Son ellos los que aún no entienden y creen que estos días son de vacaciones ", creían Rosa, quien es parte de la población de Jonacatepec.

Cualquier lugar que venda comida preparada deberá aplicar la opción de comida para llevar