Competencia pega a piperos en Cuernavaca

Pese a que muchas colonias de Cuernavaca carecen del servicio de agua potable, piperos afirman que, ante la competencia desleal, han disminuido sus ventas considerablemente.

Román, un transportista de pipas de agua del punto de llenado de la avenida Vicente Guerrero, en el norte de la capital, refirió que actualmente no cuentan con mucha demanda.





Te interesa:

"Rasuran" aguinaldos a profesores de Morelos

Recurren enfermos a la marihuana sin regular

Migrantes: "Tenemos que huir porque nos dijeron que nos quieren quemar”

Omar Chaparro transforma a Pedro Infante en Como caído del cielo

Descuentos en transporte para estudiantes y maestros





Aquí estamos parados; no tenemos trabajo, lo que pasa que la competencia de nosotros es el agua no potable, que la están vendiendo como agua potable y no pintan los tanques, expresó.

Explicó que ellos sí cuentan con agua potable la cual el Gobierno se las vende en 250 pesos por cargar ocho mililitros, mientras que los piperos ubicados en la calle 10 de Abril, en el balneario La Cascada, de Cuernavaca, pagan de 40 a 42 pesos por llenar 10 mililitros.

Los vecinos de Reforma, Maravillas, Ocotepec Ahuatepec son los que más les han comprado pipas de agua.

Lamentaron que las pipas de la calle 10 de abril estén engañando vendiendo el agua como potable cuando no lo es, de hecho sus unidades no cuentan con sus franjas rojas y la leyenda que diga "agua no potable" y que no han sido sancionado.





ANÁLISIS

Daniel Martínez: La crisis que se asoma

Brenda Valderrama: La gran carrera

Lucía Meza: Los crujidos de la mafia del poder