¿Quieres entrar al Ejército? Tramita tu constancia de no antecedentes penales

En Cuautla elementos de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están reclutando a jóvenes de la región oriente a través de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Si estás interesado en unirte a la Sedana debes saber que uno de los documentos que solicitan es la constancia de no antecedentes penales. ¿No sabes cómo tramitarla? Sigue leyendo que aquí te contamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Para qué sirve la constancia de no antecedentes penales?

La constancia de no antecedentes penales es un documento que no sólo te será útil para ingresar al Ejército, ya que en algún momento, puede que en una oportunidad laboral o cuando salgas del país, te pedirán este documento.

Ya que a través de la constancia de no antecedentes penales las instituciones pueden acreditar que las personas no están o estuvieron relacionadas con algún tipo de delito o que no tienen una sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional.

¿Cómo tramito mi constancia de no antecedentes penales?

En Morelos la forma de tramitar este documento es muy sencillo.

El primer paso será ingresar a la página web de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) en la sección de Antecedentes no penales.

Posteriormente tendrás que generar una póliza de pago para realizar el trámite. Existen dos precios por concepto:

El primero es "Constancia de no sujeto a investigación", que tienen un precio de 207 pesos .

. El segundo es "Constancia de no sujeto a investigación Urgente", que tiene un costo de 415 pesos.

En el momento de generar la póliza de pago tendrás que ingresar el concepto del pago, tu nombre completo y un correo electrónico al que puedas acceder.

Recuerda que, una vez que generes la póliza esta tendrá 24 horas de vigencia; en caso de no hacer el pago antes del tiempo tendrás que generar otra.

El pago de la póliza lo tienes que realizar en una sucursal del Banco Santander.



Agenda tu cita

Después de realizar el pago, el próximo paso será agendar una cita en una de las sedes de la FGE.

En el caso de Cuautla las instalaciones de la Fiscalía Regional se encuentran en la avenida Constituyentes, número 171, Col. Centro y brindan servicio de lunes a jueves de las 08:00 hasta las 17:00 horas; los viernes abren de las 08:00 hasta las 15:00 horas.

Necesitarás el folio de tu pago para agendar tu cita en el apartado de Registre su cita. ¡Mucho ojo! Tienes que elegir un día y una hora en el que realmente estés seguro de poder asistir, ya que si llegas tarde tu pago y la cita quedará anulada, por lo que tendrás que realizar nuevamente el pago.

¿Qué documentos tengo que llevar?

Las copias de los documentos que necesitarás entregar en tu cita serán los siguientes:

Acta de nacimiento.

Una identificación vigente con fotografía, puede ser el INE, cartilla o pasaporte.

Un comprobante de domicilio, cuya dirección coincida con la de la identificación. En la hoja tendrás que poner lo siguiente: Autorizo para que este comprobante sea utilizado para tramitar la constancia de no antecedentes penales de la persona: (nombre del solicitante) y la firma de conformidad.

Recibo de pago original del Banco Santander.

Comprobante impreso y original de la cita.

Recibe tu documento por correo electrónico

Una vez que entregues la documentación requerida, sólo quedará esperar a que tu constancia de no antecedentes penales llegue al correo electrónico que proporcionaste durante tu registro.

El plazo para que recibas el documento es de 48 horas en días hábiles.

Consejo extra

Al acudir a la Fiscalía te tomarán una foto para el documento, por lo que es recomendable acudir con una camisa o playera de color claro.

Esperamos que esta información sea útil para ti y el trámite de tu constancia de no antecedentes penales sea leve ¡Suerte!