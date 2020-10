Comisariado ejidal de Joju a auditoría

Durante la asamblea para otorgar cominio pleno de parcelas vendidas, ejidatarios se manifestaron en contra del comisariado ejidal de Jojutla, Ciro Olguín Malpica; exigieron rinda un informe y reparta los recursos correspondientes a ejidatarios por el basurero. Los reclamos reventaron la asamblea.

Tras la álgida protesta, rechazaron que se llevara a cabo la reunión; “ahorita porque le conviene, y sin importar se saltó todo el protocolo de la pandemia y las medidas de protección y quiere llevar a cabo la asamblea cuando lleva ya varios meses sin rendir el informe mensual”, manifestó Daniel Sedano Landa

Al revelar que en la última reunión hace ya varios meses, el reporte financiero no le salió, pero además en tres años no ha rendido cuentas de la parcela escolar, ni ha repartido los ingresos que recibe del basurero, “se le está pidiendo un informe financiero, y rechazaron la reunión ya que la mayoría no fue informado, no fueron convocados”.