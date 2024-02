Comedor universitario de la UAEM luce desolado

El recién inaugurado Comedor Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ubicado en el Campus Chamilpa, luce desolado ante el descontento entre los estudiantes por el tamaño de las porciones de la comida y la falla en los sanitarios.

A pesar de contar con instalaciones modernas y un ambiente higiénico, el comedor se encuentra desolado, con pocas personas haciendo uso de sus servicios. De acuerdo con los estudiantes, las porciones servidas no son suficientes para saciar el hambre y algunas guarniciones no cumplen con sus expectativas de variedad.

Jorge Salvatierra, estudiante de Arquitectura, lamenta que, a pesar de la calidad de los alimentos y comodidad, las porciones son demasiado pequeñas para satisfacer su apetito durante las largas jornadas en el campus.

“Son alimentos balanceados y bastante buenos, pero es bien poquito; vengo porque me queda cerca y en los negocios de comida hay mucha gente”, comentó el estudiante.

Por su parte, Luis Martínez, otro estudiante, considera que el menú de 29 pesos es aceptable en precio, pero insuficiente en cantidad para cumplir con el objetivo del proyecto que prometió la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). Ha comido en este establecimiento por lo menos 4 veces.

“El de 65 pesos pues es más, pero sirven mejor allá arriba, hasta postre te dan”, señaló Luís.

Alondra Hernández y Julián, estudiantes de la licenciatura en Deportes, también expresaron su descontento, señalaron que el pan blanco está duro y no hay mucha variedad en las guarniciones. Incluso aquellos estudiantes que no han probado el servicio, como Omar Espinoza y Javier Díaz, no se animan a comprar debido a las quejas generalizadas que han visto entre sus compañeros, dentro de grupos privados de WhatsApp.

Aunque el personal del Comedor afirma que no han recibido quejas directas sobre las porciones, el descontento de los estudiantes es evidente. Con un horario de servicio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., el Comedor aún tiene alimentos disponibles incluso minutos antes de cerrar, lo que indica una baja demanda por parte de los estudiantes.

El desafío para el Comedor Universitario será encontrar un equilibrio entre la calidad de los alimentos, la variedad de las porciones y la satisfacción del cliente, para garantizar que los estudiantes encuentren en este espacio una opción conveniente y adecuada para sus necesidades alimenticias durante su jornada académica.

El Comedor se inauguró el pasado 30 de enero, la construcción y habilitación del espacio representó una inversión de 2 millones 400 mil pesos, recursos proporcionados por la administración del exrector Gustavo Urquiza Beltrán. La FEUM reunió 200 mil pesos para comprar el mobiliario y equipar las instalaciones.

El objetivo del proyecto es alimentar a los estudiantes a bajo costo, con menús variados, balanceados y nutritivos con entrada, plató fuerte, bebidas y postre.

Dentro de la máxima casa de estudios hay varios negocios de comida, los cuales incluyen dos entradas, plato fuerte, bebida y postre por 75 pesos.

