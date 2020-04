Clausuran Plaza de Armas

A partir de este lunes la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar quedó clausurada y a las bancas se les colocaron sellos amarillos para evitar que la gente incumpla con las restricciones de quedarse en casa y ocupe los lugares públicos; ante las invitaciones de la autoridad a retirarse, las personas, muchas de ellas adultos mayores, se mostraron molestas.

El fin de semana el ayuntamiento de Cuernavaca realizó la delimitación del Jardín Juárez; incluso en todo el perímetro de casi media cuadra colocó cintas de color rojo y una patrulla con elementos policiacos resguardaban el lugar.

Al inicio de esta semana plaza de armas seguía abierta, incluso durante varios días, mediante voceo en patrullas, incluso a pie, se hacia el llamado a los ciudadanos a no permanecer en las bancas y regresar a sus domicilios, pero las personas únicamente se cambiaban de lugar.

Pero desde la mañana de ayer, personal de Protección Civil comenzó nuevamente a solicitar a las personas que se encontraban en el lugar a retirarse, pero en lugar de hacer caso muchos de los presentes asumían una actitud retadora y se molestaban.