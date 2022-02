Clases presenciales en Tecnológico de Zacatepec al 50 por ciento

En el Tecnológico Nacional de México sede Zacatepec, ha regresado a clases presenciales solo un 50% de la población escolar, va en forma gradual, reconoce Karen Guadalupe Herrera, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos en este instituto.

La dirigente estudiantil del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) informó que a la fecha son 434 profesores ya se integraron a las clases presenciales, y son más de 2 mil 500 alumnos que están desde hace una semana en las aulas, y paulatinamente se van integrando más, por lo que se estima que ya debe estar en un 50% de la población escolar de este plantel.

Cabe destacar que varios grupos de estudiantes, insistían en regresar a clases al considerar que la teoría no es suficiente para la formación profesional, por lo que varios estudiantes advirtieron que varios maestros no daban clases y no había las practicas, por lo que el CESA insistió en el regreso a clases de Ingeniero Civil, Quimia, Bioquímica, Electromecánica, quienes regresaron a las actividades en un 50%.

Preciso este número de estudiantes son equivalente a 4 de las carreras que ya demandaban el regreso a clases por la necesidad de prácticas en los laboratorios y talleres, “era urgente que comenzaran las actividades tanto de los laboratorios como las prácticas en el campos profesional.

A dos años de que se suspendieron las clases presenciales por la situación de la pandemia del Covid-19, como parte de las estrategias sanitarias que se implementaron a nivel nacional las autoridades de salud, se interrumpieron las clases, y no se había podido regresar por las condiciones que prevalecen en Morelos que se mantiene en semáforo amarillo.

Se estima que para el 14 de marzo, la población escolar de las 9 carreras que se imparten en este instituto regresen el 100% a las clases dentro de las aulas, aunque dejo claro que el regreso se realizará de manera voluntaria.

Recordó que la población del Tecnológico de Zacatepec es de más de 6 mil alumnos, quienes se han visto afectados, no solo por la pandemia, por los daños del sismo del 19 de septiembre del 2017, que devasto a esta institución dejando gran parte de los edificios con daños estructurales, de los cuales aún falta por entregar dos, entre ellos la biblioteca.





