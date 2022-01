Ciudadanos olvidan protegerse frente al Covid-19

Poco a poco, la población ha estado “bajando la guardia” y dejaron de usar el “escudo de la salud”, principalmente al final del año pasado; los lugares donde la ciudadanía incumplía más con el uso del cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial fue en tianguis y mercados, así lo aseguró el Coordinador Estatal de Protección Civil (PC), Enrique Clement Gallardo, quien llevó a cabo varios recorridos en lugares públicos.

Incluso cuando los Reyes Magos estuvieron eligiendo algunos regalos para los niños, durante la tarde y noche de este miércoles, algunos no acataron las medidas por lo que no se descarta que el número de contagios vuelva a elevarse en la entidad y con ello, que el semáforo de alerta sanitaria cambie de verde a amarillo, luego de haber entrado al primer color en noviembre del año pasado.

“En general en las revisiones que estuvimos haciendo en los operativos nos dimos cuenta que a la entrada de los lugares si se respetaban las normas como era dar gel, revisar temperatura y usar cubrebocas, pero una vez adentro no se respetaba la sana distancia, entraba toda la familia y no se cumplía con la restricción de mantener cierta cantidad de aforo”, afirmó el coordinador, quien mencionó que en ocasiones algunos ciudadanos no llevaban adecuadamente las mascarillas. En las calles del centro de Cuernavaca se puede apreciar a muchos ciudadanos portando el cubrebocas, pero no basta con usar la mascarilla, pues se necesita que los ciudadanos lleven su propio sanitizante o gel antibacterial, así como guardar la sana distancia.

El tema del alza de contagios es global, pues en Europa, que comenzó con un incremento de contagios desde finales del 2021, las personas enfermas siguen sumándose y algunos países están pensando ya en tomar de nueva cuenta restricciones. Y el mismo escenario se está produciendo en América debido al creciente número de pacientes Covid.

Entre los últimos cortes que la Secretaría de Salud Federal hizo sobre el alza de contagios, se reportaron más de 20 mil en solo 24 horas, una cifra similar a la que se reportó en agosto del 2020 cuando México vivió altos índices de contagios. Y aunque las autoridades federales aseguran que no se prevé una tercera ola de contagios, los pacientes siguen en aumento.