Ciudadanos son capacitados en derechos electorales indigenas

En Tlaltizapán se realizó este 18 de febrero la primera "Reunión informativa sobre los derechos electorales y la defensa de candidaturas de representación indígena" de los pueblos originarios de Morelos.

La reunión se realizó en los jardines del Museo de la Revolución de Sur: Excuartel de Zapata. En el lugar estuvo presente el promotor Edgar Jaime Salinas de Mazatepec, quien dio la bienvenida y paso lista a los representantes de las diferentes comunidades y pueblos del estado.

"Esta iniciativa nace como una inquietud de varias compañeras y compañeros, porque hay interés de conocer nuestros derechos, ya que no han sido tomados en cuenta para la próxima contienda electoral", destacó.

Jaime Salinas señaló que dicha reunión no tenía los fines de obtener candidatos, sino que fue para fortalecer el derecho de los pueblos indígenas y para dar a conocer el alcance y las posibilidades que pueden tener en el tema electoral.

"Han pasado tres sexenios desde que logramos esos derechos. Poder estar en una planilla municipal y ahora en una legislatura local... nos han impuesto a gente que nada tienen que ver con los pueblos originarios y nos ha representado gente que no tiene los conocimientos básicos de lo que son los pueblos originarios y los resultados ahí están, no hubo esa diligencia, no existió ese liderazgo".

Jaime Salinas dio a conocer los objetivos del primer encuentro y presentó a la ponente, Ana Isabel León Trueba, una luchadora por los derechos de los pueblos originarios.

León Trueba comentó: "La idea que estamos trabajando es con la finalidad de informar a todas las comunidades lo que está ocurriendo y hemos iniciado el trabajo en diferentes lugares con gente de Xoxocotla, Tetelpa, entre otros pueblos de Morelos".

Agregó: "Se trata de obligar a los tribunales a que respeten los derechos indígenas, pero para esto es necesario que las comunidades estén informadas sobre la manera de defender su territorio".

León Trueba denunció que de una manera intencional las autoridades y los partidos estatales y nacionales buscaron minimizar a la población indígena: "Porque les interesan los recursos que están en el territorio, donde el 70% es propiedad social y se requiere de incidir en el territorio indígena, desplazarlos, amedrentarlos y dividirlos... hay muchas estrategias que siguen para obtener los recursos territoriales que están en manos de las comunidades".

Por último, León Trueba indicó: "Estoy desde hace muchos años trabajando con comunidades indígenas... aprendí cuáles son los sistemas normativos de los usos y costumbres en Oaxaca... porque hay dos usos de costumbres: el tejido social de las comunidades, tanto en su vida comunitaria y la existencia de responsabilidades en sus gobiernos tradicional. Se trata de defenderlos para que se respeten".