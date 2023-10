Científicos prevén repunte de Covid-19 en temporada invernal

En la temporada invernal se prevé un incremento de casos de Covid-19, por lo que es necesario que, ante cualquier síntoma de infección respiratoria, la ciudadanía mantenga los protocolos sanitarios y acuda a su médico, informó Fidel Alejandro Sánchez Flores, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de Sars-CoV-2.

Dijo que una de las variantes que circula en el mundo es la omicron XBB 1.5, la cual es recombinante de todos los virus que se registraron desde el inicio de la pandemia, y si bien a estas alturas ya no es mortal en la mayoría de los casos, sí se tienen que tomar precauciones.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Esta variante es recombinante y finalmente es el resultado de todo el zoológico que tuvimos de virus circulando, ha recombinado para dar un virus con mayor infectividad, entonces, si bien este virus que es más infectivo, se resuelve la enfermedad de una manera más rápida, no debemos de dejar al virus seguir infectando, porque es más oportunidad de que siga mutando y que genere un virus más problemático”, explicó.

En cuanto al esquema de vacunación, Sánchez Flores señaló que, por el momento, México no cuenta con vacunas que ayuden a cortar la transmisión del virus, por lo que la vacuna Abdala solo es recomendable para personas que no se hayan aplicado ningún biológico y para mayores de 18 años; explicó que no cuentan con la información de la nueva variante XBB 1.5, es decir, que está compuesta con la información de las primeras variantes que circulaban al inicio de la pandemia.

“Si usted no cuenta con ningún esquema de vacunación, sí póngase la vacuna Abdala porque va a generar al menos una inmunidad celular que evitará los síntomas graves y la muerte, pero si son congruentes con los anuncios que dan, ya que en el país tenemos más del 95 por ciento de inmunizados, no tiene sentido usar esta vacuna”, expuso Sánchez Flores.

Señaló que, a diferencia de los años anteriores, en esta temporada de invierno, será más difícil detectar los casos de Covid-19, ya que a partir de septiembre de 2023 las autoridades federales de salud, retiraron los registros a diferentes laboratorios que reportaban los casos a los centros de epidemiología, por lo que ya hay pocos centros que emiten los reportes oficiales.

Por ello, llamó a reforzar los protocolos de sanidad, como el uso de cubrebocas, ventilación en espacios cerrados, el lavado correcto de manos, así como evitar las actividades que involucren conglomeraciones en espacios cerrados y mal ventilados.