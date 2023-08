Celebran el orgullo LGBTQ+ con marcha y festival

Miles de personas salieron a las calles de Cuernavaca, como cada año, como parte de la Marcha del Orgullo de la Comunidad LGBTQ+. Para esta edición número 19 el objetivo fue claro: el exigir a las autoridades de Morelos que se respeten las acciones afirmativas con miras al proceso electoral del año 2024.

Al filo de las 15:00 horas del sábado 26 de agosto cientos de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones de la Iglesia de El Calvario en el centro de Cuernavaca.

Uno a uno con sus banderas que los representan: gay, lésbico gay, transexual, entre otras pintaron de color el primer cuadro de la capital morelense.

En punto de las 16:45 horas el continente, acompañado de cinco carros alegóricos, comenzó a avanzar por la calle de Matamoros al grito de "No que no, si que si, ya volvimos a salir", "No somos uno, no somos cien", "Ni una más", entre otras consignas.

Las y los miles de participantes llegaron hasta la calle de Galeana, dónde los asistentes, mostraron su apoyo, tomaron fotografías y gritaron lemas de apoyo hacia la comunidad.

El escenario ya los estaba esperando y luego de varios minutos de caminata para visibilizar su lucha, pedir por sus derechos y exigir un freno a los actos de discriminación, arribaron hasta su destino.

Ahí, el comité organizador encabezado por los activistas Isidro Añorve, Alida Cuevas, Vanessa Shirell, entre otros más, enunciaron un discurso político, que este año fue para exigir al gobierno, congreso del estado y autoridades electorales a que generen las condiciones para que en el próximo proceso electoral se respeten las acciones afirmativas que son las que le dan voz a la comunidad desde los puestos públicos.

"Ha sido un arduo trabajo para poder llegar a estos 19 años... Cómo saben la marcha también incide en una agenda política y este año estamos pidiendo a las autoridades electorales que también legislen con las acciones afirmativas para que personas de la diversidad sexual puedan acceder a cargos de elección popular y podamos tener un piso parejo para todos y que esas personas no simulen, que realmente sean de la diversidad sexual", expresó Isidro.

Las y los defensores de los derechos humanos también recordaron el como inició esta lucha.

"Es importante recordar porque inicia esta lucha, porque inicia este movimiento en el estado de Morelos que hoy cumple 19 años y es por matrimonio igualitario, la primera vez que salieron se organizaron las, los y les compañeros para salir a marchar, para exigir por nuestros derechos", expresaron.

Uno de los temas también pendientes que se expusieron fue el las terapias de reconversión, es decir, para supuestamente "curar" la homosexualidad, iniciativa que está pendiente en el Senado de la República para que se castiguen las clínicas de reconversión.

"Somos seres humanos y vivimos plenas, plenos como seres humanos, vamos a dar la batalla desde todos los ámbitos posibles para que a nadie se le diga que está enfermo por amar y por vivir libremente", expresaron.

Un espectáculo con música, DJ's, y más presentaciones artísticas cerraron esta magnífica noche de lucha y conmemoración para la comunidad LGBTQ+, y fue Emilio Osorio, ex participante del Reality Show "La Casa de los Famosos" quien prendió al público asistente con su presentación para ponerle el broche de oro a esta edición número 19 de la "Marcha del Orgullo LGBTQ+".